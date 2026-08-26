Victor Björkroth vaihtoi työnantajaa Yhdysvalloissa kolmeksi kuukaudeksi

Victor Björkroth aloitti työt Åke Svanstedtin New Jerseyssä sijaitsevalla tallilla viime marraskuussa ja vastasi siellä pääasiassa noin 80 hevosen tallin kengityksistä..”Aika Åken kanssa oli opettavaista; hänellä on valtavasti tietämystä. Osallistuin myös hevosten valmentamiseen”, Victor kiittää..Nyt kokkolalaislähtöinen hevosmies saa kokemusta työskentelystä toisen huippuvalmentajan alaisuudessa. Per Engblom, 46, on kuulunut Pohjois-Amerikan kärkivalmentajiin jo viisi viime vuotta. Kaudella 2025 hänen tallinsa saavutti 430 voittoa ja ansaitsi 9 miljoonaa dollaria..Tänä vuonna talli on voittanut lähes 300 lähtöä ja kerännyt 5,6 miljoonaa dollaria palkintorahoja. Engblom on tällä hetkellä Yhdysvaltain valmentajatilastossa toisena heti ylivoimaisen kärkinimen Ron Burken jälkeen. Engblom valmentaa noin sataa hevosta, jotka kilpailevat sekä ravi- että peitsarilähdöissä..”Osallistun päivittäin valmennukseen, mikä on hienoa. Ensimmäisenä päivänäni Perin luona pääsin ajamaan peitsaria, ja se oli hauskaa. Mukana on myös jonkin verran kengitystyötä. Viihdyn täällä jo todella hyvin”, Victor kehuu..”On hienoa päättää Yhdysvaltain-reissu kolmen kuukauden jaksolla Per Engblomin tallissa ja nähdä samalla hieman enemmän paikallista toimintaa.”.Amerikan Vikke Åken opissa – "Olen päässyt raviurheilun Harvardiin"