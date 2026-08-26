Victor Björkroth on saanut Yhdysvalloissa paljon arvokasta oppia.
Victor Björkroth on saanut Yhdysvalloissa paljon arvokasta oppia.Kuva: Victor Björkrothin albumi
Ulkomaat

Victor Björkroth vaihtoi työnantajaa Yhdysvalloissa kolmeksi kuukaudeksi

Vuosi Amerikassa alkoi Åke Svanstedtilla ja päättyy Per Engblomin tallissa.
Julkaistu
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Victor Björkroth
Per Engblom
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