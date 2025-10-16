Viimeinen lauantain V75-kierros Bjerkessä, ruotsalaishevosia paljon mukana

Nelivuotiaiden Axel Jensens Minnelöp on lauantain suuripalkintoisin lähtö, voittaja saa 300 000 Norjan kruunua. Daniel Redénin Mikkelissä voittanut Keep Asking sai kolmosradan. Southbeach Volo, Grand Circuit, Timestile R, Nadal B.R. ja Annamari Sipilän ja Einari Lintulan omistama Coolman Evo ovat vastassa.”Keep Asking ei ole startannut vähään aikaan, mutta tuntuu jättihyvältä. Se meni kovemman hiitin maanantaina, ja kaiken pitäisi olla kohdillaan. Se on kevyt hevonen, enkä usko, että pienestä tauosta on mitään ongelmia”, Redén kertoi.Norjan Tammaderbyn ykkönen Skylight hakee voittoa tammojen Axel Jensenissä isäntämaahan. Redénin Undinia, Djusen Olivia Bros ja Gocciadoron Unica S.L.M. ovat kovia haastajia. Undinia on Redénillä ravannut kolmen voiton putken.”Undinia on kehittynyt kovasti ja tekee jatkuvasti hienoja juoksuja. Ajoin tammalla maanantaina, ja se tuntui tosi hyvältä”, Redén kehui.Kultadivisioona on Big Noon Pokalen. Redénillä on tässäkin kova hevonen. Mister Hercules teki viimeksi laukan jälkeen hurjan suorituksen. Bicc’s Tobee, Global Etalon, Eolo Jet ja Devilish Hill ovat tiukkoja vastustajia. Maria Törnqvistin Bicc’s Tobee on kakkosradalta lähdön suosikki. Se voitti elokuussa Solvallassa 5-vuotiaiden Margareta Wallenius-Klebergs Pokalin.”Mister Hercules oli hurjan hyvä viimeksi laukan jälkeen. Hyppy tuli, kun hevonen kävi liian innokkaana volttistartissa. Nyt on autolähtö, ja uskon, ettei sellaista ongelmaa ole. Mister Hercules tekee jälleen hyvän juoksun”, Redén sanoi.Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Broker Artist hakee toista peräkkäistä voittoa 75-avauksessa, joka on Klass I. Mikko Ahon Gasparito sai takarivin pronssidivisioonaan.V75-kohteissa starttaa 82 hevosta, niistä 44 on ruotsalaisvalmennuksessa. Bjerken kierros on viimeinen, jossa pelataan V75-peliä. Lauantaina 25.10. ajetaan Jägersrossa, ja pelimuoto on V85..Ruotsin V75 muuttuu 25.10. V85:ksi – näin Veikkauksesta kommentoidaan pelimahdollisuutta Suomesta