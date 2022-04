Viisivuotiaat tähdittävät Färjestadissa - ”Ajamme rosa biljett -lipusta”

Seitsemän hevosta tavoittelee 250 000 kruunun ykköstä. Vaikka hevosten määrä on vähäinen, niin laatua riittää. Per Nordströmin tauolta palaava Önas Prince lähtee sisäradalta. Chocolatierin pojan voittosumma on muhkea 8,6 miljoonaa kruunua.

Önas Prince oli hyvä jo 3-vuotiaana. Se voitti 7 kertaa, suurin ykkönen tuli Breeders Coursessa. 4-vuotiaana Önas Prince voitti Kungapokalenin, SprinterMästarenin ennätystuloksella 09,8a ja Breeders Crownin. Derbyssä tuli kakkossija Calgary Gamesin jälkeen.

”Kaikki on sujunut suunnitelmien mukaan talvella. Ratahiitissä ajoin 13,3 täyden matkan. Vastus on todella kova. Färjestadin sisärata ei ole optimaalinen lähtöpaikka. Mutta Önas Prince on tosi nopea startista, enkä usko, että joku ottaisi siltä keulat. Ajamme heti Elitloppetin rosa biljett -lipusta”, Nordström sanoi.

Kuten Nordström totesi, vastustajat ovat kovia. Alessandro Gocciadoron Bepi Bi on hevonen, josta odotetaan kansainvälistä tähtiravuria. Viime vuonna se juoksi Sister Sledgen kanssa tuloksen 09,1a/1609m Elitloppet-viikonlopun 4-vuotiseliitissä. San Moteur ja Brambling ovat Önas Princen tavoin aivan ikäluokan huippuja. Ne aloittivat kauden jo Rommen 5-vuotislähdössä kärkiparina.

Viisivuotiaille tammoille on oma lähtö, jossa voittaja saa 150 000 kruunua. Daniel Redénin Honey Mearas voitti 4-vuotiaana Stochampionatetin ja Derbystoetin. Ikäluokan kuningatar joutuu lähtemään kymppipaikalta. Gocciadoron Brezza du Kras on haastajista ehkä kovin. Jonna Irrin tallin Best In Show As starttaa Honey Mearaksen ulkopuolelta. Mielenkiintoista on nähdä sen menoa hurjassa seurassa.

Färjestadin ensimmäinen lähtö starttaa kello 14.35 Suomen aikaa. Iltapäivän pääpeli on V75, ensimmäinen kohdelähtö on kello 16.00.