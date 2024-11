Ville Karhulahdella oli aihetta juhlaan Currency Artistin voiton jälkeen. Kuva: Solvalla

Ulkomaan ravit

Paljon suomalaismenestystä Solvallassa: Currency Artist Big Noon Pokalenin ykkönen, The World Is Mine suuryllättäjä

Ville Karhulahden valmentama ja suomalaisten kasvattama Currency Artist voitti 300 000 kruunun ykkösen Big Noon Pokalenissa. Terno Lindgrenin The World Is Mine otti yllätysvoiton The Owners Trophyssä. Fine Manners, Cameron Hills ja Blast Pad täydensivät suomalaisjuhlaa.