Ville Karhulahti toipuu Färjestadin kolarista – "Olen ollut kotona jo muutaman päivän"

Kolari tapahtui Färjestadin neljännessä lähdössä, kun takajoukoissa juosseet Karhulahden Jayhawk ja Daniel Gustafssonin Starship S.S. törmäsivät toisiinsa. Karhulahti paiskautui radan pintaan. Hänet kiidätettiin sairaalaan, jossa todettiin jalassa murtumia sekä muutamia murtuneita kylkiluita.

"Tilanne oli todella pahanäköinen. Kyllä siinä olisi voinut käydä vielä pahemmin. Sairaalassa olin viikon verran, mutta nyt olen ollut kotona jo muutaman päivän", Karhulahti kertoi tänään perjantaina.

"Jalka on edelleen kipsissä. Jalkapöydässä on kaksi murtunutta luuta. Onneksi pääsen liikkumaan, ja kantapää edellä astutaan maahan ja niin mennään, se ei haittaa menoa. Olen pystynyt jo parin päivän ajan ajamaan hevosia, toki vähemmän kuin aikaisemmin. Kipsi on jalassa viisi viikkoa."

"Neljä kylkiluuta murtui rytäkässä. Niiden kanssa pärjää, vaikka joissain asennoissa murtumat tekevät kipeää. Keuhkoon tullutta pistoa tutkittiin, mutta onneksi sille ei tarvinnut tehdä mitään. Tämä helpottava tieto tuli sairaalassa onnettomuuden jälkeisenä päivänä."

Kolme tallin hevosta kilpailee tulevina päivänä. Admire Thyself starttaa sunnuntaina Hagmyrenissä, Currency Artist maanantaina Rättvikissä ja Go On Brodda Örebrossa torstaina.

"Tallin arki pyörii ihan hyvin. Onneksi meillä on nyt vähän vähemmän hevosia. Opetettavat varsat ovat tulossa myöhemmin. Kun loukkaannuin, niin Iloinen asia oli huomata, että apuja tarjottiin paljon. Jopa niin paljon, että oma henkilökunta olisi voinut pitää lomaa. Hienoa oli huomata hevosyhteisön yhteenkuuluvaisuus ja toisista välittäminen."