Vincennesin talvimeeting alkoi, Jushua Tree kovimman lähdön voittaja

Torstain avauspäivä huipentui Prix des Cévennes-lähtöön, jossa kilpaili hevosia, joita todennäköisesti nähdään myös Prix d'Amériquen esikisoissa. Josh Power oli ensimmäinen keulahevonen, sitten Jushua Tree eteni kärkeen. Kun Izoard Vedaquais tuli rinnalle, Jean Michel Bazire luopui vetotöistä.Vuoden 2024 Harper Hanover -voittaja Izoard Vedaquais veti ensimmäiset 1850 metriä 12,6-vauhtia. Jean Michel Baziren ajama Jushua Tree lähti kiriin loppusuoran alussa. Nicolas Baziren valmentama Bold Eaglen 6-vuotias poika pinkoi 40 500 euron voittoon kilpailuennätyksellä 11,7/2850. Ino du Lupin nousi kakkoseksi. Izoard Vedaquais piti kolmanneksi ja Josh Power oli neljäsTalvimeetingin ensimmäisessä lähdössä saatiin ruotsalaisvoitto, kun Markus B Svedbergin valmentama Power Doc paineli ykköseksi. 30 600 euron voitto tuli ajalla 12,6/2700. Franck Ouvrie ohjasti voiton Åke Lindblomin ajoväreissä, tumma ajopuku, jossa on valkoiset tähdet.Åke Lindblom Stable AB ja Flack Invest AB ovat omistajat. Power Doc siirtyi Lindblomin valmennuksesta Svedbergin nimiin Ranskaan. Torstain voitto oli jo syksyn kolmas.Talvimeeting ajetaan 30.10.2025-28.2.2026 välisenä aikana. Kilpailupäiviä on 87, ja palkintorahaa jaetaan 41,6 miljoonaa euroa.Groupe-sarjan lähtöjä on kaikkiaan 98, ne jakautuvat Gr I 17, Gr II 36 ja Gr III 45. Kansainvälisiä lähtöjä on 39, ja EU-hevosilla avoimia lähtöjä järjestetään 155.Tulokset ja video LeTrotin sivuiltaGroupe I -lähdöt talvimeetingissä 2025-20267.12. – Prix de l’Etoile/Prix Ready Cash (4 v)14.12. – Prix Bilibilli (4 v, monté)14.12. – Prix Jag de Bellouet (4 v, monté)14.12. – Prix de Vincennes (3 v, monté)21.12. – Criterium Continental (4 v)21.12. – Prix Tenor de Baune (5 v)4.1. – Prix du Calvados (avoin, monté)18.1. – Prix de Cornulier (avoin, monté)24.1. – Prix Ourasi (3 v)24.1. – Prix Bold Eagle (4 v)25.1. – Prix d’Amérique (avoin)1.2. – Prix de I’le-de-France (avoin, monté)8.2. – Prix de France (avoin)15.2. – Criterium des Jeunes (3 v)22.2. – Prix de Paris (avoin)28.2. – Prix des Centaures (3-5 v, monté)28.2. – Prix de Selection (3-5 v)