Jushua Tree on myös Criterium Continentalin voittaja. Kuva: Scoopdyga Gerard Forni
Vincennesin talvimeeting alkoi, Jushua Tree kovimman lähdön voittaja

Vincennesin 87 kilpailupäivää käsittävä talvimeeting käynnistyi tänään torstaina. Neljän kuukauden aikana jaetaan palkintorahaa 41,6 miljoonaa euroa.
