Vivid Wise As yrittää kolmatta Vitessen voittoa pahalta paikalta

Grand Critérium de Vitesse ajetaan sunnuntaina Gagnes-sur-Merin radalla Nizzan länsipuolella. Alessandro Gocciadoron valmentama Vivid Wise As on voittanut kaksi viimeisintä Vitesseä, ja sen pitäisi voittaa kolmaskin uloimmasta lähtöradasta huolimatta.

Paremmilta paikoilta pääsevät matkaan ykkönen Holger Ehlertin Zacon Gio, kolmonen Erik Bondon tallin Cokstile ja Sébastien Guaraton ikiliikkuja, 11-vuotias tamma Billie de Montfort nelosradalta.

Vivid Wise Asin ohjat ottaa jälleen Matthieu Abrivard, joka ajoi sillä Prix d’Ameriquen nelossijan ja voiton Prix de Francessa. Gocciadoro istuu itse Vitruvion kärryillä.

Ehlertin Zacon Gion kuskiksi palaa Roberto Vecchione. Tallin toista hevosta, Derby Italianon 2020 voittanutta Bleff Dipaa ohjastaa Vincenzo P. Dell’Annunziata.

Kaksi osallistujaa on myös kotiradan Nicholas Enschillä. 8-vuotias Elsa de Belfonds 09,8a 585 030 e oli viime vuonna viides, ja 9-vuotias ori Desir des Bannes on vasta siirtynyt hänelle. Sen viimeisin voitto on vuodelta 2020.

Sunnuntaiksi on luvattu viileähköä pilvipoutaa, iltapäivän lämpötila on noin +12 astetta. Gran Critérium de Vitesse starttaa klo 15.15 paikallista aikaa (klo 16.15 Suomen aikaa).

Lähtölista, Gran Critérium de Vitesse 2022

Groupe I, 1609m, palkintosumma 200 000 e, 1.palk. 90 000 e

1. Zacon Gio – Roberto Vecchione (Holger Ehlert)

2. Bahia Quesnot – Junior Guelpa

3. Cokstile - Gabriele Gelormini (Erik Bondo)

4. Billie de Montfort – Eric Raffin (Sébastien Guarato)

5. Delia du Pommereux – David Thomain (Sylvain Roger)

6. Etonnant - Anthony Barrier (Richard Westerink)

7. Vitruvio - Alessandro Gocciadoro

8. Vivid Wise As – Matthieu Abrivard (Alessandro Gocciadoro)

9. Dreammoko - Wim Paal (Claus Hollmann)

10. Elsa de Belfonds – Thomas Levesque (Nicholas Ensch)

11. Bleff Dipa - Vincenzo P. Dell’Annunziata (Holger Ehlert)

12. Desir des Bannes – Nicholas Ensch

13. Alcoy – Christophe Martens (Vincent Martens)