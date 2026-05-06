Voitot Hollantiin ja Italiaan, Ruby Newport ja Mister Navajo Breeders Coursen karsintojen ykköset

Thomas Bosin valmentama Ruby Newport (Maharajah) teki tammojen Breeders Coursen karsinnassa väkevän juoksun. Alessandro Gocciadoron Impala Wise As (Maharajah) haki alkumatkalla johtopaikan. Finn Verkalkin ajama Ruby Newport jäi vetämään toisen radan jonoa. Ruby Newport sai otteen jo loppusuoran alkupuolella ja purjehti varmaan voittoon ajalla 13,8a/2140. Björn Goopin Dixie Dynamite (Tactical Landing) kiri kakkoseksi ja sai myös finaalipaikan. Royaute Boko (Brillantissime) nousi kolmanneksi."Ruby Newport teki todella hyvän esityksen johtavan rinnalta. Hevonen on kehittynyt paljon ja näyttänyt hyvää potentiaalia. Tiesin, että se on hyvä, mutta kohtasimme kovan vastuksen, toiveissa oli finaalipaikka", hollantilaisvalmentaja Thomas Bos sanoi voittajahaastattelussa."Ruby Newport teki jo viime kerralla vahvan juoksun. Ja tänään se oli vielä parempi. Loppukaarteessa oli hyvä fiilis. Hevosella on hyvä loppuveto, ja se teki huippusuorituksen", Finn Verkalk kertoi.Alessandro Gocciadoron valmentama ja ajama Mister Navajo voitti orien/ruunien BC-karsinnan. Muscle Hillin poika jäi taivaltamaan johtohevosen rinnalle. Kärjessä ravannut, Tanskassa syntynyt ja Redénin tallista aloittanut Maigaardlovescosta (Readly Express) laukkasi loppusuoralla voittotaistosta, ja Mister Navajo paineli ykköseksi ajalla 13,2a/2140. Grosbois (Maharajah) seurasi sisäradalta kakkoseksi ja finaaliin."Mister Navajo oli tänään paljon parempi ja rauhallisempi mitä Örebrossa viimeksi. Meillä oli tuuria, sillä todennäköisesti Örjanin hevonen (Maigaardlovescosta) olisi voittanut ravilla pysyessään. Nyt suunnataan katseet finaaliin", Gocciadoro sanoi.Breeders Coursen finaalit juostaan Solvallassa Elitloppet-sunnuntaina. Voittajille on luvassa miljoonan kruunun ykköset. Karsintavoittajat saavat valita lähtöradat finaaliin.Brad de Veluwen poika Likeaboss voitti Solvallaserien720-karsinnan, joka oli T86-pelin kakkoskohde. Ulf Ohlsson piti sisäradalta johtopaikan. Per Lindqvistin valmentama Likeaboss piti paikkansa maaliin saakka ja voitti ajalla 12,8a/2140. Startti oli vasta ruunan 24., voittoja on 13. Valmentajan mukaan hevosella on ollut paljon vastoinkäymisiä, mutta nyt näyttää hyvältä.Mattias Djusen valmentama Fusion Blaze (Southwind Franck) kiri kolmannesta ulkoa voittoon ST:n 3-vuotiaiden tammojen Nuorten sarjassa. Magnus A Djuse ajoi voittotuloksen 14,7a/2140. Hanna Rexhammarin valmentama ja omistama Bo Katan palasi tauolta hienossa vireessä. Centurion ATM:n tytär pinnisti johtavan rinnalta kakkoseksi Emilia Leon ajamana.Bjerke oli Solvallan ratapari. Mikko Ahon valmentama Ready Trophy kilpaili Iina Ahon ajamana mailin ryhmässä. Ready Trophy ei pysynyt sisäradalta kärkihevosen mukana ja jäi palkintosijojen ulkopuolelle. Eirik Höitomtin ajama Gentletron paineli keulasta ykköseksi.Lämminveristen hyvätasoinen ryhmä ajettiin ennen T86-kohteita Solvallassa. Frazze ja Currency Artist vetivät kärjessä kovaa, kierros 10,2-vauhtia. Timo Nurmoksen valmentama Erik The Phantom seurasi neljäntenä toisen radan jonossa. Magnus A Djusen ajama ja Saara Jaakonsaaren hoitama Maharajahin 7-vuotias poika kiri vahvasti ykköseksi, joka oli kolmas peräkkäinen. Voittotulos oli kova 10,9a/2140. Poleposition eteni neljännestä sisältä kakkoseksi. Suomalaiskasvattajien Currency Artist kesti johtavan rinnalta viidenneksi."Erik The Phantom on oikein varma ja hyvä kilpahevonen. Starttinopea se ei ole, mutta onneksi tänään pidettiin hyvää tempoa. Hevonen tuli kovaa maaliin ja vastasi hyvin sisäpuolella kirineelle Örjanin hevoselle (Poleposition)", Magnus A Djuse sanoi.Nelivuotislähdössä jenkkitamma Monkey Wine otti ensimmäisen voittonsa Euroopassa. Daniel Wäjerstenin ajama ja valmentama Gimpanzee tytär lähti kiriin porukan perältä. Kun laput vedettiin loppusuoralla, Money Wine pinkaisi ykköseksi ajalla 12,8a/2140. Jenkkiori Mountcastle (Muscle Hill) nousi kakkoseksi.Eskilstunan tiistairaveissa saatiin suomalaisvoitto, kun Jenni Sorjosen kasvattama ja omistama Gilbert otti uransa ensimmäisen ykkösen Jörgen S Erikssonin ajamana. Up And Quickin ja Spurt Enginen 4-vuotias Suomessa syntynyt poika paineli johtavan rinnalta voittoon ajalla 17,3/2140. Maalisuoralla edellä ravanneet laukkasivat, ja Gilbert marssi ykköseksi."Loppusuora oli kyllä merkillinen, kun kaksi edellä menevää laukkasivat. Gilbert tuli hienosti loppuun ja sai ensimmäisen voittonsa. Kasvattaja ja omistaja Jenni oli jo tämän isän Up And Quickin hoitaja Ranskassa, se voitti Prix d'Amériquen. Jenni päätti astuttaa tammansa Up And Quickillä, ja nyt meillä on tässä Gilbert", Eriksson sanoi voittajahaastattelussa.Handfullofdollar toi Mattias Djuselle valmentajana 1000. voiton. Magnus A Djuse ajoi Mister JP:n pojan voittoon. Mattias Djuse on Djusen veljeksistä (Mattias, Magnus, Martin ja Mats) vanhin, hän on syntynyt 22. tammikuuta 1989. Ammattivalmentajan lisenssin hän sai vuonna 2014.