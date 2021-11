Voittoja Suomeen Bodenin ja Bollnäsin raveista

Toto64-kierros aloitettiin Bodenista. Petri Salmelan Hesiod kiri Mika Forssin ajamana voittoon. Valmentaja ja kuski eivät ennakkokommenteissa uskoneet ihan voittoon johtuen huonosta lähtöpaikasta. Mutta Hesiod pinkaisi kasiradalta toiseen pariin ulos. ”Hyvä juoksupaikka ratkaisi voiton. Hesiod tuntui tänään vielä paremmalta mitä viimeksi Bodenissa”, Forss totesi. Ari Aatsingin tallista kilpaili kaksi hevosta. Stay Alert kiri terävästi kakkoseksi, Top Of The World oli viides.

Jonna Irrin ja Taneli Säteen tallin Again Kronos oli paras 64-päätöskohteessa Bollnäsissä. Jorma Kontio leiskautti Muscle Hillin pojan keulaan. Again Kronos hallitsi ja piti ykköseksi ajalla 15,0a/2140m. ”Tämä on hieno hevonen ja saanut lisää lihaksia. Siinä on vielä paljon vaihteita jäljellä. Pidin takana juossutta pussissa, siksi ulkoa tulleet tavoittivat vähän lopussa”, Kontio selvitti.

Paljon puhetta aiheutti Bodenin vitoskohteessa tapahtunut eteenajo. Sandra Erikssonin Gazoline Mearas tuli 800 metriä ennen maalia sisäradalle, ja johtanut Bring Me Bayern laukkasi. Eriksson otti syyt niskoilleen. ”Virhe oli minun, mutta nämä eivät ole autoja.” Ove A Lindqvist kimpaantui tapauksesta niin, että ajoi turvakaistaa pitkin laukalla Erikssonin rinnalle ja kävi kertomassa mielipiteensä. Eriksson sai kiellon ja sakon, Lindqvist sakon sopimattomasta käyttäytymisestä.

Ennen 75-kohteita Vesa Jokiniemi ajoi Make A Winner H.C:n kirivoittoon. Forss kannusti Salmelan Fokus Brickin ykköseksi pistelähdössä.

Suomalaisvoitto saatiin myös torstaina Rommen lounasraveissa. Jorma Kontio ajoi Melkko & Sorosen Furioso Wohlrabin johtopaikalta varmaan voittoon ajalla 15,7/2140m. Stall Ifa-Racing omistaa 3-vuotiaan Muscle Hillin ja Firella Goldin Suomessa syntyneen pojan. ”Tällä on hieno suku ja kykyjä paljon. Tänään se oli varmempi mitä aikaisemmin”, Kontio sanoi.