Wäjerstenille kolmoisvoitto, Lando Mearas E.J.'s Guldskon ykkönen, Magnus A. Djuselle juhlavoitto

Before Takeoff, Lando Mearas ja Mellby Joker tulivat Daniel Wäjerstenin tallista Kultadivisioonaan. Mizai pinkaisi johtopaikalle. Magnus A Djusen ajama Lando Mearas jäi vetämään toisen radan jonoa takanaan Mellby Joker. Lando Mearas oli vahvin loppusuoralla ja punnersi 150 000 kruunun voittoon rataennätyksellä 09,4a/1640. Mellby Joker pinnisti kakkoseksi, ja johtavan takaa tilaa saanut Before Takeoff eteni kolmanneksi."Lando Mearas teki uskomattoman hienon juoksun ja venytti voittoon. Se oli vähän pirteä johtavan rinnalla, mutta se näytti ehkä pahemmalta mitä se oli. Joka tapauksessa hevonen tuntui valtavan hienolta", Magnus Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Magnus Djusen, 26, juhlaviikot jatkuivat. Hän voitti Derbyn viikko sitten kaikkien aikojen nuorimpana kuskina. Ja nyt tuli uran 2000. voitto Lando Mearasin kärryillä."Erityisesti pari vuotta sitten homma alkoi mennä hyvin, ja kovaa menee, kun voittaa 300 lähtöä vuodessa. Elitloppet on ruotsalaiskuskille lähes mahdoton voittaa, ellei nimi ole Örjan Kihlström. Myös Derbyn voitosta unelmoidaan, ja sen unelman olen nyt saanut", Djuse jatkoi.Kylmäveritammojen Ruotsin mestaruus ratkaistaan kahden kovan 6-vuotiaan tamman kesken. Suosikki Majblomster (Tekno Odin) ei pystynyt sisäradalta pitämään johtopaikkaa, mutta haki keulat ensimmäisessä kaarteessa. Örjan Kihlström ajoi Prinsesse Ness Tjon (Moe Odin) johtohevosen taakse viimeisellä takasuoralla. Magnus A Djusen ajama ja Jan-Olov Perssonin valmentama Majblomster kääntyi loppusuoralle johtopaikalla. John Ragnvald Nessin Prinsesse Ness Tjo oli maalisuoran taistelussa nopeampi ja spurttasi 300 000 kruunun voittoon ajalla 22,8a/2140. Majblomster tarjosi hienon vastuksen."Prinsesse Ness Tjo on oikein nopea tamma, sillä on uskomaton vauhti. Nykyisin löytyy myös vahvuutta. Joskus on ollut loppukaarteessa vaikeuksia, mutta ei enää kahdessa viime startissa", Kihlström sanoi voittajahaastattelussa."Kun rekisteröin Prinsesse Ness Tjon Ruotsiin, niin Jan-Olov Persson sanoi silloin, että jos tamma voittaa joskus Ruotsin mestaruuden, niin joudun kuuntelemaan Ruotsin kansallislaulua. Tänään se sitten tapahtui, mutta hyvältä sekin tuntui", norjalainen kasvattaja-omistaja-valmentaja Ness kertoi.T85-kierros alkoi Klass I -lähdöllä ja yllätysvoitolla. Sofia Johanssonin valmentama T.Wall's Notorius kiri ykköseksi Jomar Blekkanin ajamana ajalla 12,0a/2140. Night Hawk nousi takaa kakkoseksi. Kaksi suomalaisten tammaa kilpaili Tammadivisioonassa. Jouni Hillbomin Grove's Maple Poof haki avauspuolikkaalla johtopaikan. Hannu ja Mikko Laakkosen Brionne eteni matkalla johtavan rinnalle. Kolmantena sisäradan jonossa ravannut Kopparmärra kiri Nathalie Blomin ajamana voittoon ja Adore Liss kakkoseksi. Ulf Ohlssonin ajama Grove's Maple Poof nappasi kolmossijan ja Katja Melkon valmentama Brionne Rikard N Skoglundin ohjastamana nelossijan.Stall Nikkasen Gosa Gosing starttasi Pronssidivisioonassa. Melkon tallin tamma jäi takarivistä porukan hännille. Hyvä kiri toi vielä kuutossijan. Fredrik Plassen ajoi Graces Birdin keulaan. Jörgen Westholmin valmentama tamma tsemppasi ykköseksi ajalla 12,2a/2140.Hopeadivisioona oli T85-rivin päätöskohde. Claes Sjöström ajoi kasiradalta startanneen Killer Rainin keulaan toisella puolikkaalla, ja Paul Hagoortin valmennettava paineli ykköseksi. X.O.Kemp kiri kakkoseksi, Crowe Motion kolmanneksi ja Currency Artist porukan hänniltä kuudenneksi.Laura Biskopin Cocktail Spirit juoksi iltapäivän ensimmäisessä lähdössä. Tehtävä oli porukan perältä hankala. Tamma nousi Jessika Sidbäckin ajamana kahdeksanneksi ja juoksi ajan 13,7a. Linus Lönnin ajama Haylee Eagra viiletti keulasta ykköseksi tuloksella 13,1a/1640.