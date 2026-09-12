Ravit Ruotsissa
Magnus A Djuse ajoi Lando Mearasin voittoon. Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Wäjerstenille kolmoisvoitto, Lando Mearas E.J.'s Guldskon ykkönen, Magnus A. Djuselle juhlavoitto

Hagmyren toimi T85-kierroksen isäntäratana. Magnus A Djuse ajoi Lando Mearasin ykköseksi, voitto oli Djuselle uran 2000.
Julkaistu
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Hagmyren
Magnus A Djuse
Daniel Wäjersten
Lando Mearas
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