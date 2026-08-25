Daniel Wäjersten ravivalmentaja
Daniel Wäjerstenin talliin meni neljä Derby-karsinnan voittoa.Kuva: Bruno Vandevelde/Le Trot
Ulkomaat

Wäjerstenille neljä Derby-karsinnan voittoa, Special Ale finaaliin, Bonsse Gardelle tammojen karsinta, finaalien radat valittiin

Jägersron tiistai-illassa ajettiin kuusi Derby-karsintaa ja kuusi Tammaderbyn karsintaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jägersro
Svenskt Travderby
Derbystoet
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi