Wäjerstenille neljä Derby-karsinnan voittoa, Special Ale finaaliin, Bonsse Gardelle tammojen karsinta, finaalien radat valittiin

Daniel Wäjersten oli illan kuningas. Mellby Narrow, Global Kronos, Readly Brodde ja Zarex toivat voitot Derby-karsinnoissa. Kuusaan Wirman kasvattama Special Ale nappasi finaalipaikan kakkosijalla. Garde Hästarin Bonsse Garde voitti tammojen Derbystoet-karsinnan. Finaalit ajetaan sunnuntaina 6. syyskuuta.Derbystoet-karsinnat:Tammojen karsinnat alkoivat suosikin voitolla. Carl Johan Jepson ajoi Meditaten (Greenshoe) keulaan avauspuolikkaalla. Stefan P Petterssonin valmennettava irtosi lopussa varmasti ykköseksi ajalla 11,5a/2140. Björn Goopin Timotejs Online (Face Time Bourbon) seurasi johtavan takaa kakkoseksi ja finaaliin. Timo Nurmoksen Moder Teresa Sisu (Walner) ei pystynyt takaa nousemaan kärkitaistoon. Mika Forssin ajama Veritas (Love You) väsyi johtavan rinnalta. Finaalit ajetaan sunnuntaina 6. syyskuuta.Daniel Redénin valmentama Hankypanky Leonie (Readly Express) punnersi johtavan rinnalta voittoon toisessa karsinnassa Rikard N Skoglundin ajamana ajalla 12,0a/2140. Slipstream Zon (Googoo Gaagaa) juoksi porukan hännillä ja kiri tuulispäänä kakkoseksi. Mimosa To Martini (Gimpanzee) johti ja kesti kolmanneksi. Suomalaisporukan Pamela Boko (Don Fanucci Zet) juoksi alun johtavan rinnalla, sitten toisessa ulkona ja pinnisti neljänneksi. Beibe Garde (Don Fanucci Zet) oli kahdeksas."Olin toisessa ulkona, mutta luotin hevoseeni ja ajoin johtavan rinnalle. Hankypanky Leonie teki vahvan juoksun, sitä on matsattu viisaasti kohti näitä karsintoja", Skoglund sanoi voittajahaastattelussa.Kolmannessa karsinnassa oli dramatiikkaa. Team Melkko&Sorosen My Creation (Hohneck) eteni johtohevosen rinnalle, sai otteen päätöskaarteen lopussa, mutta laukkasi. Johtanut Sassy But Classy (Maharajah) purjehti sen jälkeen keulapaikalta varmasti yllätysvoittoon Örjan Kihlströmin ajamana ajalla 11,5a/2140. Tomas Malmqvist valmentaa. Global Good News (SJ's Caviar) kiri kakkoseksi. KM Hästfarmin Halina S.H. (Maharajah) jäi hevosmuurin taakse pussiin ja oli maalissa kuudes."My Creation joutui alussa kiertämään jonkin aikaa kolmatta, jotta pääsimme johtavan rinnalle. Loppukaarteessa ajoin varmanpäälle, ja odotin loppusuoraa. Mt Creation otti pari hapuilevaa askelta ja laukkasi sen jälkeen. Harmittaa, kun hevonen oli tehnyt tosi kovan suorituksen ennen laukkaa", Skoglund sanoi.Henrik Nybergin Nyharajah (Maharajah) kiri johtavan takaa voittoon neljännessä karsinnassa Björn Goopin ajamana. Roger Walmannin tallin A View To A Kill (Trixton) juoksi kolmantena sisäradan jonossa ja spurttasi Rikard N Skoglundin ajamana kakkoseksi. Johtanut Dats Bella (Power) jäi kolmanneksi.Keulapaikka vaihtui tiuhaan viidennessä karsinnassa. Paul Hagoortin valmentama Peggy Boko (Robert Bi) porhalsi keulaan toisella puolikkaalla. Robin Bakerin ajama tamma veti maaliin asti ja voitti ajalla 12,1a/2140. Princess Of The Down (Maharajah) oli johtavan takaa hyvä kakkonen. Jouni Hillbomin Grove's Maple Poof (Brad de Veluwe) kiri takaa terävästi viidenneksi.Terästallit Oy:n ja Garde Hästarin Bonsse Garde (Makethemark) voitti viimeisen karsinnan. Carl Johan Jepsonin ajama ja Fredrik Wallinin valmentama tamma kiri toisesta ulkoa voittoon ajalla 12,0a/2140. Bonsse Garde voitti viime vuonna E3:n ja oli Kriteriumissa kolmas. Redénin tallin Jiovanha Falkone (Don Fanucci Zet) kiri takaa kovaa kakkoseksi. Molly Jo Poof (Makethemark) kiersi alkumatkalla johtavan rinnalle, se väsyi maalisuoralla. Johtanut Pure Glamour (Ready Cash) ei jaksanut kärkisijoille."Olin tyytyväinen Bonsse Gardeen, se oli tänään rauhallinen. Saimme hyvän juoksun, ja tamma teki työnsä oikein hyvin", Carl Johan Jepson totesi.Derbystoet 2026 – finaalin ratajärjestys:Nro-nimi-isä-valmentaja-valintajärjestys1 Nyharajah (Maharajah) – (Henrik Nyberg) (1)2 Meditate (Greenshoe) – (Stefan P Pettersson) (2)3 Sassy But Classy (Maharajah) – (Tomas Malmqvist) (3)4 Hankypanky Leonie (Readly Express) – (Daniel Redén) (4)5 Bonsse Garde (Makethemark) – (Fredrik Wallin) (5)6 Peggy Boko (Robert Bi) – (Paul Hagoort) (6)7 Global Good News (S.J.’s Caviar) – (Andreas Lövdal) (10)8 Timotejs Online (Face Time Bourbon) – (Björn Goop) (12)9 Princessofthedawn (Maharajah) – (André Eklundh) (7)10 Slipstream Zon (Googoo Gaagaa) – (Maria Törnqvist) (8)11 Jiovanha Falkone (Don Fanucci Zet) – (Daniel Redén) (9)12 A View To A Kill (Trixton) – (Roger Walmann) (11)Svenskt Travderby -karsinnatDaniel Wäjerstenin Mellby Narrowin (Maharajah) voitolla aloitettiin Derby-karsinnat. Mellby Narrow painui keulaan avauspuolikkaalla, veti tasaista 14-vauhtia ja voitti varmasti ajalla 12,7a/2640. Iamthesun juoksi kolmantena sisäradalla ja nousi kakkoseksi ja finaaliin.Kakkoskarsinnassa mentiin Daniel Redénin tallin tahdissa. Kuusaan Wirman kasvattama Special Ale (Don Fanucci Zet) pamautti keulaan. Tallikaveri Wise Guy (Face Time Bourbon) tuli rinnalle ja painui johtoon avauspuolikkaan jälkeen. Örjan Kihlströmin ajama Wise Guy porhalsi ykköseksi ajalla 13,4a/2640. Magnus A Djusen ohjastama Special Ale nousi toisella, haastoi hyvin ja oli vahva kakkonen. Antti Lehtisalon kasvatille arvokas finaalipaikka."Wise Guy oli ehkä hieman liian menohaluinen keulassa, mutta teki siitä huolimatta hienon juoksun", Kihlström totesi.Kolmaskarsinta ratkesi lähtökiihdytyksessä, kun Golden Kronos (Muscle Hill) piti keulapaikan, ja Nightlige In (Day Or Night In) pakitti sen taakse. Daniel Wäjerstenin ajama Golden Kronos veti maaliin saakka ja voitti ajalla 12,7a/2640, toinen karsintavoitto Wäjerstenille. Sprintermästarenin voittaja Nightlife In sai sen verran tilaa, että seurasi kakkoseksi ja finaaliin.Wäjerstenin voitolla jatkettiin neljännessä karsinnassa. Hän ajoi Readly Brodden (Readly Express) johtopaikalle. Voitto tuli varmasti ajalla 12,7a/2640. Marcus Schönin valmentama Moonshot (Chapter Seven) kiri sisäpareista kakkoseksi. Sven Kuce (Readly Express) kiersi kovalla vauhdilla loppukaarteessa kohti kärkeä, mutta laukka pilasi menestyksen. Perfect Chest (Perfect Spirit) ei jaksanut johtavan rinnalta kärkisijoille."Readly Brodde on mennyt oikein hyvin, kun aloimme ajaa ilman kenkiä. Minulla on ollut aiemmin kaksi hevosta Derby-finaalissa, nyt on ainakin kolme", Wäjersten sanoi.Zarex (Readly Express) toi Wäjerstenin neljännen voiton viidennessä karsinnassa. Ejnar Face (Mosaique Face) veti kärjessä kovaa. Wäjersten tarkkaili tilannetta takapareissa. Zarex kiri vahvasti ja voitti ajalla 12.6a/2640. Ejnar Face kesti hienosti kakkoseksi. Helan Går (Nuncio) juoksi takana, ja tehtävä oli mahdoton. Melkon tallin Urano Unico (Orlando Vici) ravasi kolmantena sisäradalla ja jäi harmittavasti ilman kiritilaa.Björn Goopin Carros First King (Nuncio) teki vahvan juoksun viimeisessä Derby-karsinnassa ja punnersi johtavan rinnalta voittoon ajalla 12,7a/2640. Rosso Rubino (Maharajah) kiri kakkoseksi. Ganster Vendil (Power) taisteli keulasta hyvin, mutta jäi kolmanneksi. Florenzo (Googoo Gaagaa) eteni viidenneksi.Svenskt Travderby 2026 – finaalin ratajärjestys:Nro-nimi-isä-valmentaja-valintajärjestys1 Readly Brodde (Readly Express) – (Daniel Wäjersten) (1)2 Zarex (Readly Express) – (Daniel Wäjersten) (2)3 Carros First King (Nuncio) – (Angelica Jonsson) (3)4 Mellby Narrow (Maharajah) – (Daniel Wäjersten) (4)5 Wise Guy (Face Time Bourbon) – (Daniel Redén) (5)6 Golden Kronos (Muscle Hill) – (Daniel Wäjersten) (6)7 Rosso Rubino (Maharajah) – (Maria Törnqvist) (9)8 Special Ale (Don Fanucci Zet) – (Daniel Redén) (10)9 Ejnar Face (Mosaique Face) – (Adrian Kolgjini) (7)10 Nightlife In (Day Or Night In) – (David Persson) (8)11 Iamthesun (Maharajah) – (Ken Ecce) (11)12 Moonshot (Chapter Seven) – (Marcus Schön) (12)