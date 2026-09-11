Wäjerstenin tallista suosikit E.J.'s Guldsko -lähtöön – "Lando Mearas on se, johon uskon eniten"

Ernst Johan Nordin (s.1887) oli nykyaikaisen raviurheilun pioneereja ja erityisesti kengityksen ja balanseerauksen mestari. E.J.'s Guldsko on hänen muistolleen tehty kilpailu. Nordinin pojat Gunnar, Sören ja Gösta olivat myös legendoja.Daniel Wäjersten on itse ajamassa Yonkersissa. Before Takoff/Örjan Kihlström, Lando Mearas/Magnus A Djuse ja Mellby Joker/Mats E Djuse ovat tallin hevoset päälähdössä. Mellby Joker oli viimeksi Kouvolan Kymi GP:ssä kakkonen. Stig H Johanssonin tallin suomalaistähdet Passionate Kemp 2008 ja Indian Silver 2000 ovat E.J.'s Guldskon voittajia."Lando Mearasiin uskon eniten meidän hevosistamme Kultadivisioonassa. Se ei saanut viimeksi mitään mahdollisuutta ja tuli selissä maaliin voimia jäljellä. Se oli hyödyllinen ja rakentava lähtö, jonka se sai. Se on mennyt ennenkin hyvin kovia hevosia vastaan. Lando Mearas on starttinopea. ja rata viisi Hagmyrenissä on hyvä, ehkä paras. Vaikkei se saisi keuloja, niin se saa kuitenkin hyvän juoksun ja pystyy voittoon", Wäjerstenin tallin kakkosmies Oskar Florhed kertoi."Before Takeoff on nopea, mutta Hagmyrenin sisäradalta voi olla vaikeaa saada keuloja. Siellä tulee kiihdytyksessä nykäisy, kun auto lähtee kurvin jälkeen kiihdyttämään, ja se ei suosi ykkös- ja kakkosradan hevosia. Before Takeoff oli hyvä, kun se voitti Skellefteåssa toissa kerralla, ja myös viimeksi se teki ihan ok-suorituksen Margareta-Pokalenissa. Nyt vastassa ei ole viime lähdön kaltaisia hevosia. Jos Before Takeoff pystyisi pitämään keulapaikan, niin silloin olisi hyvät mahdollisuudet.""Mellby Jokerin kunto on jättihyvä, ja se teki viimeksi Suomessa todella hyvän juoksun ja oli kakkonen Don Fanucci Zetin jälkeen. Mellby Joker oli parhaimmillaan johtopaikalta tai johtavan selästä, mutta näistä asemista (rata 6) niihin paikkoihin on vaikea päästä. Luulen, että se ei pysty ohittamaan Lando Mearasia alussa, vaikka on myös nopea."Stig H:n nimeä kantaa Tammadivisioona, joka on T85-kuutonen. Jouni Hillbomin Grove's Maple Poof ja Katja Melkon Brionne starttaavat paalulta, samoin Marko Kreivin kasvattama Pure Jouline."Harmi, kun saimme kasiradan, Olisin mieluimmin ottanut 9 radan, niin olisimme olleet valmiiksi toisella radalla. Toivottavasti pääsemme ulos sisäradalta. Brionne on vahva ja hyvä tamma", kuski Rikard N Skoglund kertoi ATG:n lähetyksessä.Stall Nikkasen Gosa Gosing jahtaa toista peräkkäistä ykköstä Pronssidivisioonassa, T85-seiska. Melkon tallin tamman kuskina jatkaa Rikard N Skoglund, ja valjakko kuuluu suosikkeihin takarivistäkin."Gosa Gosing teki tosi hyvän suorituksen viimeksi. Selässä oli kova hevonen, mutta voitto tuli helposti. Nyt on takarivi, ja ajamme varmaan kengät jalassa. Niistä huolimatta uskon, että voimme menestyä. Gosa Gosing on yksi parhaista tammoista Ruotsissa", Rikard N Skoglund sanoi ATG:n perjantain lähetyksessä.Hopeadivisioonassa kohtaa tuttu suomalaiskasvattajien kolmikko Crowe Motion, Currency Artist ja X.O.Kemp. Crowe Motion oli onnekkain rata-arvonnassa, se pääsee matkaan kakkosradalta Örjan Kihlströmin ajamana. Crowe Motion ja X.O.Kemp tulevat Wäjerstenin tallista, samoin Summermusic'nights. Currency Artist on Ville Karhulahden valmennettava."X.O.Kemp on kehittynyt todella paljon ja löytänyt aivan uuden tason. Se oli tosi hyvä viimeksi voittaessaan raskaan juoksun päätteeksi. Hevonen on vahva ja kova kilpailija, mutta rata 12 Hagmyrenissä on vaikea. Crowe Motion suorittaa hyvin jokaisessa lähdössä, ja kunto pitää. Hyvin selkäreissun jälkeen, se kirii tulisesti", Florhed totesi.Laura Biskopin Cocktail Spirit voitti viimeksi Bollnäsissa ja hakee nyt toista täysosumaa iltapäivän avauslähdössä Jessika Sidbäckin ajamana.