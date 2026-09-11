Mellby Joker ravihevonen
Kouvolan kakkonen Mellby Joker starttaa Hagmyrenissä.Kuva: Lena Emmoth / Tr Bild
Ulkomaat

Wäjerstenin tallista suosikit E.J.'s Guldsko -lähtöön – "Lando Mearas on se, johon uskon eniten"

Hagmyren toimii lauantaina T85-kierroksen isäntäratana. E.J.'s Guldsko ajettiin ensimmäisen kerran 1965.
Julkaistu
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Hagmyren
Daniel Wäjersten
Lando Mearas
Grove's Maple Poof
Mellby Joker
Brionne
Gosa Gosing
Before Takeoff
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