Wall Of Fame ei suostu häviämään, 2-vuotias otti yhdeksännen peräkkäisen voiton

Sunnuntai-iltana Red Milen radalla Lexingtonissa suorastaan satoi dollareita, kun siellä ratkottiin 2- ja 3-vuotiaiden ravurien ja peitsareiden paremmuuksia 400 000 dollarin Kentucky Championship –finaaleissa.Ensimmäisen Kentuckyn mestaruuden vei Julie Millerin valmentama ja hänen miehensä Andyn ohjastama 2-vuotias varsakomeetta Wall Of Fame (Walner). Tammavarsa otti yhdeksännen peräkkäisen voiton.Se ei tälläkään kertaa päässyt helpolla, maalisuoran kamppailussa Petter Engblomin tallin Heart Of Secret (Gimpanzee) pisti kampoihin, kunnes sekoitti ravirytminsä ja laukkasi. Se siirrettiin kolmanneksi. Kakkossijan peri Marcus Melanderin Fleur Delacour (Gimpanzee).Voittajan ja kolmosen aika oli kova 09,6. Fleur Delacourin tulos oli 09,7. Millereiden Wall Of Fame on 561 250 dollarin ansioin Amerikan eniten ansainnut 2-vuotias tänä vuonna.Anette Lorentzonin oma Whateverittakes Ås (Walner) oli paras 2-vuotias uros. Se jätti johtaneen Linda Toscanon Captain Kenny J:n (Captain Corey) puolentoista mitan päähän maalisuoralla. Voittoaika oli 10,2. Suursuosikki Melanderin Command Center (Gimpanzee – Mission Brief) pysyi joukon hännillä pahan alkulaukan jälkeen.Kolmevuotiaiden tammojen mestaruusfinaali oli Nancy Takterin juhlaa. She’s Moni (Walner) kiri kaksi mittaa muista eroon keulareissun päätteeksi ja teki huippuajan 08,6. Sen emä Thats All Moni (Cantab Hall) on ihmetamma Snow Whiten (Self Possessed) ja Kemppi Stablesin ja Suojalampi Stablen omistaman Ma Can Do Itin (Chocolatier) sisko.Trond Smedshammerin Islandgirl Hanover (Captain Corey), Takterin toinen tamma Godusa (Ready For Moni) ja Melanderin Nezuko Kamado S (Chapter Seven) olivat kolme seuraavaa samalla ajalla 08,9. Noel Daleyn ja suomalaiskimpan tamma Carven (Captain Corey) kisa pilaantui loppusuoran laukkaan.Orien ja ruunien 3-vuotismestaruus meni Lucas Wallinin valmentamalle orille Inexpressable (Walner), joka venytti keulasta lähes viiden mitan eron kilpakumppaneihin ja voitti ajalla 08,9.Melanderin suosikki American Power (Walner) seurasi kakkoseksi, ja suomalaisten huono tuuri huipentui, kun Zephyr Kemp (Calgary Games) siirrettiin kolmossijalta neljänneksi, koska se oli kurvannut radan reunatolppien sisäpuolelta. Sen aika oli 09,1.Yonkers Trotin heinäkuussa voittanut Inexpressable on voittanut vuoden 9 kilpailusta 5 ja ollut kerran kolmas. Sen ansiot kohosivat 529 410 dollariin, jolla se on neljänneksi eniten tienannut 3-vuotias Apexin, Nezuko Kamadon ja Big Rangerin jälkeen.Inexpressablen emä Ineffable (Cantab Hall) oli kolmas Jim Dohertyssä 2020. Se on Jim Dohertyn ja Mohawk Millionin voittaneen tamma Venerablen (Walner) sisko.