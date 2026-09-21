Wall Of Fame amerikkalainen ravuri
Wall Of Fame Meadowlandsin voittokuvassa.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Wall Of Fame ei suostu häviämään, 2-vuotias otti yhdeksännen peräkkäisen voiton

Suomalaisten hevosilla oli huonoa tuuria Red Milella.
Julkaistu
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Red Mile
Wall Of Fame
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