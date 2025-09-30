Walnerin tytär maksoi miljoona dollaria Lexingtonin avajaispäivänä

Dejeunerin isä Walner on Esa Lahtisen Overseas Farmsin kasvatti, ja ostaja Patty Keyn kanssa huutokauppasalissa istuivat Noel Daley ja hänen varsahankintojensa agentti Martti Ala-Seppälä. Emä Southwind Serenan (Varenne) veli on Suomessa vaikuttava siitosori Southwind Spirit (Muscle Hill).Lexington Selected Yearling Sale alkoi maanantai-iltana kuuluisassa täysiveristen Fasig-Tipton –myyntipaviljongissa. Ja heti tuli hintaennätys, kun tammavarsa 70 Dejeuner maksoi tasan miljoonan. Siitä tuli ensimmäinen 1-vuotias tamma, jonka hinta kohosi seitsemännumeroiseksi.“Aloin jo toivoa, että hän vähitellen lakkaisi taputtamasta minua olkapäälle!” kättä nostanut Noel Daley vitsaili Harness Racing Updatelle.Winning Key –tallin omistajatar Patty Key oli nimittäin sopinut, että hänen edessään istunut Daley saa nostaa hintaa, kun hän antaa merkin olkapäähän taputtamalla. Daleyn mukaan hintakatoksi oli sovittu noin 500 000 dollaria, mutta taputtelu ei siihen loppunut.Humoristi Daley totesi jo kokeneensa huimausoireita viimeisimpien hinnankorotusten kohdalla. Hän sanoi, että todennäköisesti tammavarsalle pitää harkita yksityiskyytiä uudelle kotitallille omassa trailerissa.Ravitammavarsat olivat Lexingtonin ensimmäisen päivän kalleimpia jo kolmatta kertaa peräkkäin. Kymmenestä hintavimmasta seitsemän oli tammoja, ja vain yksi niistä peitsari. Ja yhdenneksitoista kalleinkin oli ravitamma.Isäoreista kärjessä ovat: Walner (Chapter Seven) 37 varsaa – yhteensä 7 milj.USD - keskihinta 190 486 USD, Chapter Seven (Windsong’s Legacy) 21 – 3,2 milj.USD - 153 333 USD, Muscle Hill (Muscles Yankee) 12 – 2,29 milj.USD - 191 333 USD, Gimpanzee (Chapter Seven) 6 – 1,3 milj.USD - 217 333 USD ja Tactical Landing (Muscle Hill) 4 – 1 milj.USD - 261 250 USD.Eniten maksaneen orivarsan 50 Valorousin isä on italialaisori Alrajah One (Maharajah), hintaa selittää kuitenkin enemmän huippuemä, toisen Mohawk Millionin voittajatar Venerable (Walner).Cindy ja Steve Stewartin Hunterton Sales Agency oli suurin myyjä. Heidän 29 myyntikohdettaan maksoivat yhteensä yli 6,5 miljoonaa dollaria, josta keskihinnaksi tulee 225 414 dollaria.Reijo Liljendahl hankki kaksi varsaa, orin 17 He’s Moni (Walner) 160 000 USD ja tamman 107 Mine Mine Mine (Gimpanzee) 85 000 USD.Tarkkaan ottaen Lexingtonin ensimmäisen päivän myynti ei aivan yltänyt vuoden 2024 ennätyslukemiin. Kokonaismyynti 21,8 miljoonaa dollaria oli 2,2% pienempi kuin viime vuoden 22,28 miljoonaa.Lexingtonin 1. päivän kalleimmat ravivarsat:1) Dejeuner tamma (Walner-French Cafe) – 1.000.000 USD2) Turtle Dove tamma (Walner-When Dovescry) – 900.000 USD3) Tyndall tamma (Gimpanzee-Southwind Serena) – 800.000 USD4) Valorous ori (Alrajah One-Venerable) – 575.000 USD5) Social Hour tamma (Walner-Lonely Lady) – 500.000 USD6) Temple of Trot tamma (Walner-Check Me Out) – 485.000 USD7) Temperamental tamma (Muscle Hill-Love Muffin) – 475.000 USD8) Umbria ori (Tactical Landing-Anoka Hanover) – 475.000 USD9) Tony Pro ori (Chapter Seven-Check Out Trixie) – 425.000 USD10) Mountain Mama tamma (Muscle Hill-Grimmie Hanover) – 410.000 USDLexingtonin huutokaupan tuloksiin tästä.