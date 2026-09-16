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Ville Karhulahti on Who's In Chargen valmentaja.Kuva: Solvalla
Ulkomaat

Solvallaserien420-karsinta, Who's In Charge ravasi suomalaisvoiton

Laakkosten kasvattama ja omistama ja Ville Karhulahden valmentama Who's In Charge otti kauden avausvoiton hienolla esityksellä.
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Solvalla
Ville Karhulahti
Who's In Charge
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