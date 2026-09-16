Solvallaserien420-karsinta, Who's In Charge ravasi suomalaisvoiton

Who's In Charge toi Hannu ja Mikko Laakkoselle voiton Solvallaserien420-karsinnassa. Who's Whon ja Ring Of Firen 4-vuotias poika oli tauon jälkeen ottanut kolmosen ja kakkosen, nyt oli ykkösen vuoro. Ulf Ohlsson löysi juoksupaikan toiselta radalta suosikkien takaa. Ville Karhulahden valmentama Who's In Charge oli selvästi vahvin kirissä ja vei 80 000 kruunun ykkösen ajalla 12,9a/2140. Suosikit Home Safe ja Plucky Swamp ajoivat toisiaan vastaan jo alkumatkalla. Örjan Kihlström täräytti Plucky Swampin väkisin keulaan, mutta se maksoi. Suosikit putosivat totosijoilta maalisuoralla."Kärjen kova vauhti suosi meitä, kun keulahevoset ajoivat kilpaa. Who's in Charge on tällä hetkellä enemmän vahva kuin nopea. Nostin kolmannelle radalle hyvissä ajoin, mutta en ajanut heti eteenpäin. Hevonen on tehnyt hyviä juoksuja, ja hienoa, että se sai jo ansaitsemansa voiton", Ulf Ohlsson sanoi voittajahaastattelussa."Kova tempo sopi meille. Treenasimme Who's In Chargea kesän, ja nyt on tarkoitus ajaa syksy kilpaa. Tästä voitosta saimme finaalipaikan", Ville Karhulahti totesi.Toto86-kierros alkoi La Chrisin voitolla. Tyler Mitsud ajoi Tanskassa syntyneen Laughing Stockin 4-vuotiaan pojan johtopaikalle. La Chris viiletti helposti ykköseksi ajalla 14,2/2140. Hanna Lähdekorven Iziah Zet pinnisti johtavan rinnalta kolmanneksi. Joakim Lövgren on voittajan valmentaja, hänen tallilleen ykkönen oli illan neljäs. Black Fire toi Mitsudin ajamana viidennen voiton kovan kirin päätteeksi T86-kolmosessa, voittotulos oli hieno 10.9a/1640."La Chrisillä on ollut epäonnea starteissa, ja sillä oli vain yksi voitto urallaan ennen tätä. Se on hieno hevonen ja meni varmasti voittoon Black Fire on 8-vuotias ja suorittaa aina hyvin", Tyler Mitsud kertoi voittajahaastatteluissa.Solvallan avauskohteessa uskottiin Global Historyn (SJ's Caviar) jatkavan voittotahdissa. Don Fanucci Zetin pikkuveli jäi ravaamaan johtavan rinnalle ja jaksoi viidenneksi. Finn Verkalk täräytti Raidhour Newportin seiskaradalta keulaan. Thomas Bosin valmentama Kadabran 3-vuotias poika piti paikkansa maaliin saakka ja voitti ajalla 13,9a/2140. Bourbon Phantasy (Face Time Bourbon) kiri lähelle.Timo Nurmoksen kasvattama, omistama ja valmentama Chamberi ravasi uransa viidennen voiton ennen T86-peliä ajetussa 4-vuotiaiden tammojen lähdössä, startteja on kuusi. Magnus A Djuse ajeli avauskierroksen porukan perällä. Readly Expressin ja Railinin tytär lähti etenemään kierros jäljellä. Champeri tuli kovaa ja ennätti komeasti 70 000 kruunun voittoon ajalla 13,8a/2140."Chamberi teki tänään tosi kovan päätöskierroksen. Olimme vielä kaukana kärjestä 400 metriä ennen maalia. Loppukaarteessa aloin uskoa, että ehdimme, siellä oli hieno vauhti päällä", Djuse selvitti voittajahaastattelussa.Ikäluokan tähdistöön kuuluva Cruiser palasi voittajaksi Jägersron 3-vuotiaiden tammojen lähdössä. Johan Untersteinerin ajama Calgary Gamesin tytär eteni lopussa helposti ykköseksi ajalla 14,4a/2140.