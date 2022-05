Who’s Who ravasi Paralympiatravetin voittoon

Örjan Kihlström karautti Who’s Wholla kärkeen. Kun Night Brodde singahti rinnalle, Kihlström luopui johtopaikasta, mutta vain hetkeksi. Who’s Who painui uudelleen keulaan jo ennen avauspuolikaan täyttymistä, Näin kovin vastustaja Extreme jäi kolmanneksi sisäradalle. Maalisuora tultiin nollanollaa. Who’s Who paineli varmasti ykköseksi ajalla 11,9a/2140m. Extreme kiri vapaata sisärataa pitkin kakkoseksi. Night Brodde seurasi mainiosti kolmanneksi.

”Who’s Who oli pirteä tänään ja vei keulaan alussa. Laukka oli lähellä ensimmäisessä kaarteessa. Conrad (Night Brodde/Lugauer) otti keulat, kun omani haparoi. Kun saimme ajaa kärjessä rauhallista vauhtia, odotukset olivat korkealla. Voitto tuli helposti. Who’s Whossa on kaikki huippuhevosen ominaisuudet. Se on nopea ja vahva, ja sillä on hyvä psyyke”, Kihlström kehui ja antoi tunnustusta myös hyvin tehdylle valmennustyölle.

”Tämä on yksi suurimmista voitoistani. Who’s Who on viisas ja rauhallinen hevonen. Hurja kapasiteetti tekee siitä voittajan”, Aikio sanoi.

Tammojen Drottning Silvias Pokal aloitti V75-kierroksen. Good Vibes veti lähtöä, mutta väsyi lopussa. Paul Hagoortin valmentama Chebba Mil kiri vahvimmin ja vei miljoonan kruunun ykkösen. Robin Bakker ajoi Italiassa syntyneellä Readly Expressin tyttärellä voittotuloksen 11,7a/2140m. Deporah S.K. tarjosi hyvän vastuksen.

Chebba Mil tuli karsintoihin alla 100 000 kruunun voittosummalla, mutta valmentaja tiesi hevosen kyvyt. ”Fantastinen hevonen, pidän tästä tammasta todella paljon, se ehtii vielä pitkälle”, Hagoort sanoi.

Daniel Redénin Glamorous Rain jäi tammojen finaalissa kolmanneksi. Oriiden/ruunien Kungapokalenissa Redénille tuli odotettu voitto. Francesco Zet oli suursuosikki, eikä pettänyt. Se viiletti Örjan Kihlströmin ajamana keulasta ykköseksi ajalla 11,9a/2140m. Power Doc nousi hankalista lähtöasemista kakkoseksi.

”Francesco Zet ymmärtää aina vaan enemmän, miksi täällä ollaan. Aiemmin se on menestynyt kyvyillään, mutta tahtopuoli on parantunut paljon. Tänään se oli tosi pirteä lopussa”, Kihlström kehui.

Lisää Redén-Kihlström menestystä saatiin Stoelitenissä. Honey Mearas kiri tuulispäänä ykköseksi. Honey Mearas haparoi loppukaarteessa, mutta sai loikkarin päälle maalisuoralla. Kali Smart eteni johtohevosen rinnalta kärkeen. Veto kesti neljänneksi.