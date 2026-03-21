Xanthis Hilton ravasi hopeasta kultaan

Hanna Lähdekorven Bold Request oli sisäradalta nopein hopea- vs. kultadivisioonan lähtökiihdytyksessä. Kun Let Me In eteni rinnalle, Lähdekorpi luopui keulapaikasta. Christoffer Eriksson käänsi Xanthis Hiltonin neljännestä ulkoa kiriin. Nuncion 7-vuotias poika eteni vahvasti ja painui ykköseksi ajalla 12,2a/2140. Great Time Trot nousi kakkoseksi ja Epsom As kolmanneksi. Kierroksen 10,1-vauhtia vetänyt Let Me In putosi totokolmikosta. Bold Request ei pysynyt kärkihevosten vauhdissa."Xanthis Hilton ostettiin Stefan Melanderilta sillä ajatuksella, että se voisi olla sopiva montéhevonen Ranskaan. Se on tuntunut treeneissä hyvältä, mutta pieni yllätys oli, että se oli jo tänään näin hyvä voimavalmennusjakson jälkeen. Tähtäin on viikon kuluttua ajettavassa hopeafinaalissa. Hevonen tuntuu matkalla laiskalta, mutta hyvin se puristaa loppuun asti. Se on nyt mennyt niin hyvin, että Ranskan suunnitelmat saavat nyt odottaa", Christoffer Eriksson sanoi voittajahaastattelussa. Xanthis Hiltonin voittosumma nousi 150 000 kruunun ykkösen myötä lähes kahteen miljoonaan kruunun, ja siitä tuli kultadivisioonan hevonen.Åbyn T85-kierros alkoi Klass II -sarjalla. I Choose You painui keulaan, ja Zehir tuli rinnalle. Dwight Pietersin ajama ja Maria Törnqvistin valmentama Zehir oli selvästi vahvin päätöspuolikkaalla ja liukui ykköseksi ajalla 13,1a/2140. Zehir ravasi hieman jäykästi ennen lähtöä ja joutui tekemään ylimääräisen pruuvistartin. Tuomaristo antoi starttiluvan. Ira Maria Lahti on voittajan hoitaja."Uskoin pääseväni keulaan, mutta Magnus (I Choose You/Jakobsson) halusi ajaa johtopaikalta. Zehir tuntui vahvalta koko matkan ajan, vahvuus on sen yksi parhaista ominaisuuksista. Hevonen oli hyvä jo edellisellä valmentajalla (Susanne Frang), ja uskomme paljon tähän myös jatkossa", Dwight Pieters sanoi.Diamantstoet oli nimetty San Moteurin lähdöksi, ja palkintona oli myös San Moteurin varsamaksu. Käyttöä palkinnolle tulee, kun 9-vuotias Jane Hall kiri voittoon. Nicklas Kortifsen käänsi Ens Snapshotin tyttären sisäradan vapaalle kirikaistalle, ja ykkönen tuli ajalla 12,0a/1640. Omistaja Kenth Eliasson sanoi, että San Moteur sopii hyvin isäoriksi."Jane Hall on hyvä kilpatamma. Vaikka ikää on jo yhdeksän vuotta, niin pyörä pyörii vielä hyvin. Juoksu meni täydellisesti, kuin pääsimme kirimään sisäkaistaa pitkin. Voittoon uskoin, kun matkaa maaliin oli 150 metriä", Kortifsen sanoi.