Kultadivisioona lauantaina: Y.Not Diamant Bollnäsin vauhdikkain

Kultadivisioonassa lähdettiin rivakasti liikkeelle. Mellby Joker yritti sisäradalta puolustaa johtopaikkaa, mutta Y.Not Diamant oli nopeampi. Se kiisi keulaan, ja samalla Mellby Joker laukkasi. Claes Sjöströmin ajama Y.Not Diamant veti kovaa koko matkan, kierros jäi taakse 09,0-ajassa. Paul Hagoortin valmentama Odessa Santanan poika paineli 150 000 kruunun voittoon ajalla 09,9a/2140. Parveny seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Timo Nurmoksen Mellby Knekt lähti kolmannesta ulkoa kiriin, muttei pystynyt kärkikolmikkoon ja sijoittui neljänneksi."Tallihenkilökunta kertoi, että Y.Not Diamantilla ajettaisiin mielellään keulasta, jos sinne päästään. Se on siltä paikalta parhaimmillaan. Jouduin tekemään kaikkeni, jotta alussa päästiin johtopaikalle. Rata on tänään superhieno, mutta ei ME-kunnossa", Claes Sjöström sanoi voittajahaastattelussa.Tuomaristo rankaisi Claes Sjöströmiä alun tapahtumista sakolla ja kilpailukiellolla. Hän ajoi ahtaasti Mellby Jokerin eteen, joka laukkasi.Ihmetystä herätti se, ettei Sjöström ajanut T85-pelin avauskohteessa, vaan Selective Callingille tuli aivan viime hetkillä ohjastajanvaihdos, kun Ulf Ohlsson tuli kuskiksi. Vaihdos johtui huumetesteistä, joita tehdään kuskeille."Jouduin virtsatestiin, mutta virtsaaminen ei onnistunut, olin käynyt juuri ennen testiin määräämistä vessassa. Sain toimihenkilöiltä mahdollisuuden tehdä testin myöhemmin, mutta siitä huolimatta en saanut ajaa. Sen jälkeen join paljon nestettä, ja jätin testin, joka oli ihan normaali. Se tapaus on nyt unohdettu, ja mennään eteenpäin", Sjöström jatkoi.Jasmine Isingin valmentama Rania Zon voitti ensimmäisen T85-kohteen Diamantstoetin. Pruuvistartin jälkeen Googoo Gaagaan tyttärelle lisättiin vielä putsit. Varovaisen alun jälkeen Mats E Djuse ajoi Rania Zonin johtohevosen rinnalle. Maalisuoralla Rania Zon eteni varmasti voittoon ajalla 13,8/2140.Hopeadivisioona oli T85-kakkonen. The Flying Eagle tykitti keulaan ja johti pitkään. Örjan Kihlström käänsi Polepositionin takaa kiriin, ja Daniel Redénin valmentama ja Maarit Mäkelän hoitama Propulsionin 7-vuotias poika eteni hurjaa vauhtia ykköseksi ajalla 11,9a/2140. The Flying Eagle piti kakkoseksi. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama ja Ville Karhulahden valmentama Currency Artist pinnisti toisesta ulkoa kolmanneksi."Poleposition on oikein hieno ja erityisen mukava hevonen. Se tekee aina parhaansa. Vähän yllätti, kun keulahevoset eivät pystyneet vastaamaan tiukemmin lopussa. On aina hienoa päästä ajamaan tänne vanhalle kotiradalle ja vielä voittaa", sanoi voittajahaastattelussa Örjan Kihlström, jonka ura alkoi juuri Bollnäsin seudulta.Kihlström ajoi voiton myös Klass III:ssa. Roger Walmannin valmentama Pernod Boko kiri takaa ykköseksi ajalla 12,3a/1640. Laura Biskopin Cocktail Spirit seurasi Jessika Sidbäckin ajamana johtavan takaa kuudenneksi, ennätys on nyt 13,0a.Daniel Wäjerstenin valmentama Readly Brodde paineli Mats E Djusen ajamana keulasta ylivoimaiseen voittoon Klass I vastaan Pronssidivisioona -sarjassa ajalla 13,1a/2640. Timo Nurmoksen valmentama Global Evolution laukkaili ennen lähtöä. Magnus A Djuse otti alun tarkkaillen ja pakitteli hännille. Anssi Nordforsin omistama Ready Cashin poika kiri kakkoseksi.Tuulilaukka Oy:n kasvattama ja omistama General du Bos otti kolmannen peräkkäisen voiton 3-vuotislähdössä, joka ajettiin ennen V85-kohteita. Mats E Djuse ajoi Readly Expressin ja Sofia's Loven pojan keulaan avauspuolikkaan täyttyessä. Daniel Wäjerstenin valmentama General du Bos paineli ykköseksi ajalla 14,3a/2140. Timo Nurmoksen Court One (Calgary Games) kiri kakkoseksi, vaikka haparoi hetken kolmannella radalla. Laserwell Oy:n kasvattama ja omistama Running Well (Maharajah) kiri viidennestä sisältä terävästi kolmanneksi.Stall & Konsult TJ i Stockholm Ab:n kasvattamien ja omistamien hevosten menestys jatkui myös Bollnäsissa. Gianni Coysmanin valmentama Maestro Unico voitti päivän avauslähdön, joka oli Gävleborgs Montéserie. Jonathan Carren ratsastama Brillantissimen poika voitti ylivoimaisesti ajalla 14,3a/2140.Rommessa ajettiin myöhäisillan ravit perjantaina. Team Melkko&Sorosen Urano Unico juoksi vuoden toisen starttinsa. Terhi Niemen omistama ja Stall & Konsult TJ i Stockholm Ab:n kasvattama Orlando Vicin 4-vuotias poika kiri tulisesti porukan perältä voittoon Jorma Kontion ajamana ajalla 12,3a/1640. Kim Östman hoitaa."Urano Unico oli tänään valtavan hyvä, se tuli viimeiset 200-300 metriä todella kovaa. Hevonen juoksi ruunana nyt toisen starttinsa, oriina se halusi vain katsella kavereita. Se on hieno ajaa ja kehittyy varmasti vielä", Kontio sanoi voittajahaastattelussa.Melkon tallin High On Pepper kilpaili Finlandia-Ajossa keväällä. Rikard N Skoglundin ajama Ready Cashin poika juoksi stayerlähdössä ja nousi 60 metrin takamatkalta kakkoseksi ajalla 13,5/3200. Åke Lindblomin Västerbo Exciting vei voiton tuloksella 14,0/3180. Melkon valmentama 3-vuotias Suomessa syntynyt Joe's Legacy Games otti kolmossijan E3 Bonus -lähdössä Kontion ajamana. Magnus A Djuse ajoi Daniel Redénin valmentaman Nightbirdin voittoon.