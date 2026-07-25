Claes Sjöström raviohjastaja
Claes Sjöström ohjasti Y.Not Diamantin voittoon.Kuva: Solvalla
Ulkomaat

Kultadivisioona lauantaina: Y.Not Diamant Bollnäsin vauhdikkain

Paul Hagoortin valmentama Y.Not Diamant voitti Bollnäsin T85-lauantain pääkilpailun, joka oli Delicious U.S:n ME-lähtö.
Julkaistu
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Jorma kontio
Paul Hagoort
Bollnäs
Romme
Katja Melkko
Claes Sjöström
Urano Unico
Y.Not Diamant
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