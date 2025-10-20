Breeders Crown
Delaney Hanoverin menoa aiemmassa voittojuoksussa. Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Yo Tillie palasi tammakärkeen, neljä suomalaisten hevosta Breeders Crownin finaaleihin

Lauantai-iltana Woodbine Mohawk Parkissa juostiin 3-vuotiaiden ja vanhempien hevosten Breeders Crown –karsinnat.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Yo Tillie
Woodbine Mohawk Park
Breeders Crown
Delaney Hanover
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi