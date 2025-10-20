Yo Tillie palasi tammakärkeen, neljä suomalaisten hevosta Breeders Crownin finaaleihin

Kolmevuotiaiden ravitammojen kuningatar Yo Tillie (Tactical Landing) on voittanut kaikki vuoden startit, lukuunottamatta viimeistä Lexingtonin kisaa syyskuun lopulla. Se ei osallistunut Kentucky Filly Futurityyn 5.lokakuuta, vaan palasi radoille Ontariossa.Vakikuski Todd McCarthy ajoi Yo Tillien puolimatkassa johtoon, ja se piti reilun kahden mitan voittoon ajalla 09,1. Andrew Harris valmentaa tamma, jolla on nyt 10 voittoa ja kakkonen 11 startista.Bob McCluren ajama kotiradan Stormont Beautiful (Resolve) kiri kakkoseksi ohi Melanderin tallin Royal Beautyn (Chapter Seven). Niiden ajat olivat 09,4 ja 09,6. Stormont Beautiful on vuoden ainoa 72 000 dollarin sakkomaksulla Breeders Crowniin maksettu hevonen.Lucas Wallinin valmentama Delaney Hanover (Muscle Hill) kiri karsinnassaan komeasti puolitoista mittaa muiden ohi pitkällä loppusuoralla. Loppukaarteessa sen oli vielä kuusi mittaa johtohevosen takana. Scott Zeron ajoi. Voittotulos oli 09,0.Pitkään johtanut Domenico Ceceren tallin Stash Some Cash (Walner) oli toinen ajalla 09,1 ja Trond Smedshammerin valmentama Walspea (Walner) kolmas ajalla 09,2. Joonas Järvisen Miss Belmar (Muscle Hill) oli neljäs ajalla 09,7 ja pääsi finaaliin.Delaney Hanoverille voitto oli neljäs peräkkäinen, juuri se voitti Bluegrass-lähdön, jossa Yo Tillien voittoputki katkesi. Seuraava ykkönen tuli Kentucky Filly Futuritystä ennätystuloksessä 08,5. Voittoja on tämän vuoden 10 kilpailusta 5, kakkosia 1 ja kolmosia 2.Vanhempien ravurien avoimen BC-karsinnan voittaja oli 7-vuotias Lexus Kody (Archangel) ajalla 08,2. Yannick Gingras ajoi Burken tallin tähtiruunaa. Nancy Takterin tallin 5-vuotias ori French Wine (Bar Hopping) oli toinen ajalla 08,5 ja 8-vuotias ruuna Hillexotic (Muscle Hill) kolmas tuloksella 08,7. Se tulee Todd Lutherin tallista.Sjoblom Racingin ja kumppanien 4-vuotias peitsariori Captain Albano (Captaintreacherous) oli avoimen BC-karsinnan tiukassa maaliintulossa kolmas. Voittaja Ervin Hanover (Captaintreacherous), kakkonen Nijinsky (Bettors Delight) ja Captain Albano saivat saman ajan 07,1.Suomalaisten kimppahevosia nähdään ensi viikonlopun Breeders Crown –finaaleissa neljä. Perjantaina 2-vuotiaiden tammojen finaalissa kilpailevat AMG-Stablen Setyoursightshigh (In Range) ja Matts Sjöblomin Bingo Night (Green Manalishi) ja lauantaina MIss Belmar ja Captain Albano.Kolmivuotiaiden orien ja ruunien BC-finaali ajetaan ilman karsintoja, koska ilmoittautuneita oli vain 10. Ne ovat aakkosjärjestyksessä: Emoticon Legacy (Walner), Gimpanzee Dancer (Gimpanzee), Go Dog Go (Greenshoe), Greenma (Greenshoe), Happy Jack B (Chapter Seven), Maryland (Chapter Seven), Meshuggah (Greenshoe), Monserrate (Chapter Seven), Mr Mouton (Chapter Seven) ja Super Chapter (Chapter Seven).Avoimeen tammojen Breeders Crowniin tuli vain 7 osallistujaa, joten myös se ajetaan suoraan finaalina.Breeders Crown –finaali 3-vuotiaat tammat, ratajärjestys:1) Stash Some Cash (Walner) – Domenico Cecere2) Delaney Hanover (Muscle Hill) – Lucas Wallin3) Lasting Dream (Cantab Hall) – Luc Blais4) Yo Tillie (Tactical Landing) – Andrew Harris5) Monalishi (Green Manalishi) – Blake MacIntosh6) R Dutchess (Father Patrick) – John Butenschoen7) Walspea (Walner) – Trond Smedshammer8) Stormont Beautiful (Resolve) – Kevin Benn9) Royal Mission (Chapter Seven) – Marcus Melander10) Miss Belmar (Muscle Hill) – Noel DaleyTästä Standardbred Canadan juttuun Mohawk Parkin lauantaikisoista.