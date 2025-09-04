Yonkers International Trotin kaikki hevoset kutsuttu – Goop ja Kihlström lähtevät ajamaan

Kuten promoottori Klaus Koch kertoi jo aiemmin, viimeiset kutsuttavat tulevat USA:sta ja Kanadasta. Näin myös kävi. Marcus Melanderin valmentama USA:n Periculum ja Ron Burken Kanadaa edustava Lexus Kody saivat paikat.Lexus Kody ja Periculum kohtasivat lauantaina Maple Leaf Trotissa Woodbinen Mohawk Parkissa. Yannick Gingrasin ajama Lexus Kody pinkoi voittoon. Scott Zeronin ohjastama Periculum tuli kovaa loppuun ja oli kakkonen. Lexus Kodyn voittoaika oli 07,9.Periculum kilpaili aiemmin myös Ruotsissa Daniel Redénin valmennuksesta. Se on edelleen Stall Zetin hevonen, joten Redénillä on peräti kolme hevosta Yonkersissa, kun Double Deceiver ja Gamin Jaba ovat hänellä valmennuksessa. Periculum sijoittui viime vuonna Yonkerissa kakkoseksi, Jiggy Jog voitti.”Daniel itse ajaa Gamin Jaballa, ja Örjan Kihlström on Double Deceiverin kuskina. Daniel lähtee reissuun jo maanantaina ja viimeistelee hevoset. Örjan ja minä lennämme New Yorkiin torstaina. Hevoset ovat jo matkustaneen Hollantiin, ja jatkavat sieltä Frankfurtiin, josta lähtee lento huomenna perjantaina. On tulossa todella jännittävä viikko heti Derbyn jälkeen”, Anders Malmrot Stall Zetiltä kertoi.Kihlström ei ole ainoa ruotsalainen huippukuski Yonkersissa. Norjalainen Powwow saa kärryilleen Björn Goopin. Ulf Ohlsson ajoi norjalaisen Papagayo E:n Yonkersin voittajaksi vuonna 2015. Papagayo E on Powwowin isä.Yonkers International Trot juostaan lauantaina 13. syyskuuta 2011 metrin matkalla. Voittaja saa 500 000 dollaria. Lähtöradat arvotaan tiistaina iltapäivällä.Yonkers International TrotAetos Kronos/Ruotsi (Marcus Melander)Double Deciever/USA (Daniel Redén)Diva Ek/Italia (Alessandro Gocciadoro)Gamin Jaba/Ranska (Daniel Redén)Gio Cash/Saksa (Daniel Wäjersten)Hohneck/Ranska (Philippe Allaire)Ideal Ligneries/Ranska (Jean-Philippe Monclin)Powwow/Norja (Jan Kristian Waaler)Periculum/USA (Marcus Melander)Lexus Kody/Kanada (Ron Burke)Linkki, Yonkers International Trot