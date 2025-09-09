Ravit USA
Double Deceiver voittaa St Michelin.Kuva: Anu Leppänen
Yonkers International Trotin lähtöradat arvottiin – Mikkelin voittaja radalta kuusi

Miljoonan dollarin palkintopotilla ajettava Yonkers International Trot juostaan lauantaina. Lähtöä kutsutaan myös ravureiden MM-kisaksi.
Julkaistu
Daniel Wäjersten
Yonkers International Trot
Daniel Redén
Gio Cash
Double Deceiver

