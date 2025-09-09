Yonkers International Trotin lähtöradat arvottiin – Mikkelin voittaja radalta kuusi

Euroopasta saapuvat hevoset lensivät USA:han perjantaina. Daniel Wäjerstenin Gio Cash, Daniel Redénin Gamin Jaba ja Double Deceiver, Jan Kristian Waalerin norjalainen Powwow ja ranskalaiset Jean-Philippe Monclonin Ideal Ligneries ja Philippe Allairen Hohneck matkasivat ensin Frankfurtiin, josta lento lähti.Yonkers on 800 metrin rata, ja lähtöradoilla on iso merkitys. Radat arvottiin Facebook-lähetyksessä tiistaina illalla.St Michelin voittaja Double Deceiver starttaa Örjan Kihlströmin ajamana kuutosradalta. Gio Cash sai mainion kolmospaikan. Kanadan Lexus Kody yrittää torjua muita ykkösradalta. Ranskan Hohneck joutuu lähtemään matkaan kymppipaikalta. Björn Goop nähdään norjalaisen Powwowin kärryillä, valjakko sai hyvän nelosradan.”Olen ehkä hieman jäävi sanomaan, mutta mielestäni Double Deceiver on lähdön niukka suosikki. Harmi, että se sai radan Gio Cashin ulkopuolelta, joka on kova vastustaja, Lexus Kody meni viimeksi 07,9 ja myös Aetos Kronos on osoittanut hyvää virettä. Hohneck sai kymppiradan, ja se on kuin takamatka. Hevoset ovat saapuneet perille. Oriit joutuivat karanteenitalliin Yonkersiin. Meidän Gamin Jaba ja Double Deceiver ovat ruunia, niiden ei tarvitse olla karanteenissa, ne ovat Marcus Melanderin valmennuskeskuksessa. Daniel Redén on jo myös paikalla”, Stall Zetin Anders Malmrot kertoi ATG:n lähetyksessä.Matts Sjöblomin kimppapeitsari Captain Albano kilpailee myös lauantaina Yonkersissa.Yonkers International Trot juostaan lauantaina 2011 metrin matkalla noin kello 22.00 Suomen aikaa. Voittaja saa 500 000 dollaria.Yonkers International Trot1 Lexus Kody/Kanada (Ron Burke)2 Gamin Jaba/Ranska (Daniel Redén)3 Gio Cash/Saksa (Daniel Wäjersten)4 Powwow/Norja (Jan Kristian Waaler)5 Aetos Kronos/Ruotsi (Marcus Melander)6 Double Deciever/USA (Daniel Redén)7 Ideal Ligneries/Ranska (Jean-Philippe Monclin)8 Diva Ek/Italia (Alessandro Gocciadoro)9 Periculum/USA (Marcus Melander)10 Hohneck/Ranska (Philippe Allaire)Yonkers International Trotin hevoset