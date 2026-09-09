Diva Ek Finladia-voittaja
Finlandia-voittaja Diva Ek juoksee Yonkersissa.Kuva: Roosa Lindholm
Ulkomaat

Yonkers International Trotin lähtöradat arvottiin, Gio Cash kakkosradalta lauantain kilpailuun

Ravureiden MM-lähtö, Yonkers International Trot juostaan lauantaina Yonkers Racewayllä New Yorkissa.
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Yonkers International Trot
Diva Ek
Gio Cash
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