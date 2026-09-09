Yonkers International Trotin lähtöradat arvottiin, Gio Cash kakkosradalta lauantain kilpailuun

Kilpailun lähtöradat arvottiin tiistaina. Daniel Wäjerstenin tallista kilpailee kaksi hevosta. Robin Bakkerin ajama Saksaa edustava Gio Cash sai radan kaksi, Gio Cash sijoittui kevään Finlandia-Ajossa kolmanneksi. Wäjerstenin viimevuotinen Finlandia-ykkönen Mellby Jinx starttaa seiskaradalta.Alessandro Gocciadoron valmentama ja Anu Niskasen hoitama Diva Ek sai ikävän kasiradan Yonkersin 800 metrin radalle. Se voitti keväällä Finlandia-Ajon. Diva Ek sijoittui viime vuonna Yonkersissa kakkoseksi.Ron Burken valmentama Lexus Kody voitti Yonkersissa vuosi sitten ajalla 12,0/2011 ja starttaa nyt ykkösradalta, Jason Bartlett ajaa. Marcus Melanderin Ruotsia edustava Bourbonista ja USA:n Super Chapter singahtavat matkaan nelos- ja vitospaikoilta.Powwow edustaa Norjaa. Jan Kristian Waalerin valmennettavan kärryillä nähdään Åke Svanstedt. Powwow juoksee uransa 25. kilpailun. Sen isä Papagayo E voitti Yonkersin MM-lähdön vuonna 2015 juuri uransa 25. kilpailussa Ulf Ohlssonin ajamana. Tämän erikoisuuden kertoi tgn.Yonkers International Trotin kokonaispalkintosumma on miljoona dollaria, josta voittaja saa puolet. Matkana 2011 metriä.Yonkers International Trot 2011m 1. palk. 500 000 dollaria1 Lexus Kody /Jason Bartlett (Ron Burke) - Kanada2 Gio Cash/Robin Bakker (Daniel Wäjersten) - Saksa3 Hooker Berry/Antoine Lhéréte - Ranska4 Bourbonista/Scott Zeron (Marcus Melander) - Ruotsi5 Super Chapter/Dexter Dunn (Marcus Melander) - USA6 Mellby Jinx/Daniel Wäjersten - Ruotsi7 Powwow/Åke Svanstedt (Jan Kristian Waaler) - Norja8 Diva Ek/Alessandro Gocciadoro - Italia9 Antognoni/Yannick Gingras (Ron Burke) - USA10 Betting Pacer/Björn Goop - Ruotsi