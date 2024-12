You Got It Kemp voittajana Woodbinen Mohawk Parkissa. Kuva: Kuvakaappaus Standarbread Canada

Ulkomaan ravit Suomalaisten kasvattama ja osaomistama 2-vuotias You Got It Kemp ehdolla vuoden parhaaksi Kanadassa Vastassa Mohawk Million-voittaja Maryland Marcus Melanderin tallista.