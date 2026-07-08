Zephyr ja Zidane Kemp voittivat Oak Grovessa, 2-vuotias A Tale Of Kemp oli kolmas

Tiistai oli taas ravureiden kilpapäivä Oak Groven radalla Kentuckyssa. Kaikki 17 lähtöä ajettiin ravia. Marcus Melanderin talli otti kaksi voittoa 3-vuotiaiden Kentucky Sire Stakes A –divisioonista, joissa maksettiin 60 000 dollarin palkinnot. Lisäksi Melander voitti 40 000 taalan KYSS-lähdön 2-vuotiaille.Ensimmäinen Kemppi Stablesin ja Suojalampi Stablen voitokas kasvatti oli 3-vuotias ruuna Zidane Kemp (Calgary Games), joka vei 40 000 taalan KYSS B -lähdön Tim Tetrickin ajamana. Voittomarginaali oli reilu hevosenmitta ja aika 10,2.Ori Zephyr Kemp (Calgary Games) meni johtoon puolimatkassa ja venytti maalisuoralla kolme mittaa eroa muihin. Dexter Dunn ajoi. Voittoaika oli 10,5. Onemorekickmeout (International Moni) oli toinen ja Zephyr Kempin tallikaveri Midwind Chimp (Gimpanzee) kolmas ajalla 10,9. Toinen Melanderin 3-vuotisvoittaja oli tamma Crossover (Gimpanzee), jonka Dunn kiritti 2 mittaa muita ennen maaliin ajalla 10,4.Zephyr Kempin omistajiin kuuluvat kasvattajat Kemppi Stables ja Suojalampi Stable, Pwc Racing ja Sjoblom Racing. Samojen kasvattajien ja Matts Sjöblomin 2-vuotias tamma A Tale Of Kemp (Walner) oli 40 000 dollarin KYSS B -lähdössä kolmas ajalla 13,3. Scott Zeron ajoi Melanderin valmennettavaa. Lähdön voitti Christopher Beaverin Green Ballet (Greenshoe) ajalla 13,0.Risto Vidgrenin kasvattama 3-vuotias ori August Salazar (Big Stick Lindy) oli 40 000 dollarin lähtönsä kakkonen ajalla 10,1. Yannick Gingras ajoi ja Ron Burke valmentaa. Einari Vidgren Oy:n He’s Moni (Walner) laukkasi maalisuoran alussa kärkitaistosta. Dunn ajoi Melanderin valmennettavaa.Harnesslink USA, juttu ja videot