Dexter Dunn raviohjastaja
Dexter Dunn ajoi Zephyr Kempin voittoon.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Zephyr ja Zidane Kemp voittivat Oak Grovessa, 2-vuotias A Tale Of Kemp oli kolmas

Marcus Melanderin hevoset ottivat kolme ykköstä Kentucky Sire Stakeseista.
Julkaistu
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Oak Grove
Zephyr Kemp
Zidane Kemp
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