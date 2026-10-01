Zephyr Kemp kohtaa Apexin ja Big Rangerin lauantaina Kentucky Futurityssä

Kolmevuotiaiden Triple Crownin kolmas kilpailu, Kentucky Futurity päätti perinteisesti Lexingtonin huutokauppa- ja suurkisaviikon. Nyt 134. Kentucky Futurityn 575 000 dollarin palkinnot jaetaan huutokauppaa edeltävänä viikonloppuna.Rata-arvonta suoritettiin keskiviikkona. Yhdentoista osallistujan joukossa on kuusi hevosta Marcus Melanderilta. Hambo-voittaja Apexin (Walner) lisäksi ne ovat: American Power (Walner), Neighver Punt (Bar Hopping), Nix Nacken (Muscle Hill), Spencer Hanover (Chapter Seven) ja Zephyr Kemp (Calgary Games).Courant Inc:n omistaja Anders Ström hankki hevosilleen huippuluokan kuskiapua Ruotsista saakka. Björn Goop ajaa Nix Nackenia ja Örjan Kihlström Neighver Puntia.Kuusikko saa vastaansa Anette Lorentzonilta Hambo-kakkosen Big Ranger (In Range) ja Lucas Wallinilta Yonkers Trotin voittaneen Inexpressablen (Walner).Red Milen syysmeeting alkaa torstaina 1.lokakuuta päiväkilpailuilla klo 13 paikallista aikaa. Millereiden Adios Amigos Kemp (Love You) starttaa lähdössä 3, joka on 91 000 dollarin Bluegrass-divisioona. Huomenna perjantaina ovat vuorossa tammojen rahakkaat Bluegrassit 2- ja 3-vuotiaille.134. Kentucky Futurity, 1. palkinto 287 500 USD:Hevonen – vuoden voittosumma – valmentaja - ohjastaja1-Nix Nacken - 463 861 USD - Marcus Melander - Björn Goop2-American Power - 503960 USD - Marcus Melander – James MacDonald3-Ai (Chapter Seven) - 331 277 USD - Ron Burke – Ronnie Wrenn jr4-Read The Room (Chapter Seven) - 245 041 USD - Ake Svanstedt5-Neighver Punt – 179 360 USD - Marcus Melander - Örjan Kihlström6-Inexpressable - 529 410 USD - Lucas Wallin – Scott Zeron7-Apex – 958 908 USD - Marcus Melander – Dexter Dunn8-Magic Punk (Wishing Stone) - 243 576 USD - Ake Svanstedt – Yannick Gingras9-Big Ranger – 582 849 USD - Anette Lorentzon – Tim Tetrick10-Zephyr Kemp - 226 250 USD - Marcus Melander – Todd McCarthy11-Spencer Hanover – 411 405 USD - Marcus Melander – Jason Bartlett61. Kentucky Filly Futurity, 1. palkinto 150 000 USD:Hevonen – vuoden voittosumma – valmentaja - ohjastaja1-Carve (Captain Corey) - 282 901 USD - Noel Daley – Andy McCarthy2-Frattina Diablo S (Captain Corey) 153 896 USD – Ronald Best – Todd McCarthy*3-Madam Cheval (Walner) 250 144 USD - Nancy Takter – Tim Tetrick4-Custom (Walner) 287 633 USD - Petter Engblom – Jason Bartlett5-R Ro (Chapter Seven) 182 661 USD - John Butenschoen – Todd McCarthy*6-Leading Lady (Walner) 227 714 USD - Nancy Takter – Joe Bongiorno7-Godusa (Ready For Moni) 164 500 USD - Nancy Takter – Todd McCarthy*8-Setyoursightshigh (In Range) 274 837 USD - Marcus Melander – Dexter Dunn9-She’s Moni (Walner) 276 106 USD -Nancy Takter – Yannick Gingras10-Nezuko Kamado S (Chapter Seven) 582 305 USD -Marcus Melander-Scott Zeron11-Nuance (Greenshoe) 226 391 USD -Marcus Melander – James MacDonald*Ohjastaja on ilmoitettu alustavasti