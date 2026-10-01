Apex Hambo-voittaja
Sisäradan Apex pinnistää Hambo-voittoon, Big Ranger on kakkonen. Nyt hevoset kohtaavat ensimmäisen kerran Hambon jälkeen. Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Zephyr Kemp kohtaa Apexin ja Big Rangerin lauantaina Kentucky Futurityssä

Carve ja Setyoursightshigh kilpailevat 300 000 dollarin Filly Futurityssä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Kentucky Futurity
Setyoursightshigh
Zephyr Kemp
Carve
Apex
Big Ranger
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi