Zephyr Kemp otti vuoden viidennen ykkösen Harrah’s Hoosier Parkista

Kemppi Stablesin, Suojalampi Stablen, Sjoeblom Racingin ja amerikkalaisen Pcw Racing Llc:n omistama Zephyr Kemp kilpaili pelisuosikkina 3-vuotiaiden 75 000 dollarin Phil Langley Memorialissa.Todd McCarthyn ohjastama ori ei ottanut osaa 06,6-vauhtiseen alkuryntäykseen, vaan lähti kiriin loppukaarteessa ja saapui maaliin kaksi mitta muiden edellä. Voittoaika oli 09,6.Melanderin tallilla Reijo Liljendahlin vastuulla oleva Zephyr Kemp on ollut kuudesti kahden parhaan joukossa vuoden 12 startissa. Se on isänsä Calgary Gamesin (Readly Express) eniten ansainnut ja nopein jälkeläinen. Calgary Gamesin 17 startannutta 3-vuotiasta ovat ansainneet Amerikassa yli 695 000 dollaria, jolla se isäoritilaston sijalla 18.Illan rahakkain ravilähtö oli Kentuckiana Stallion Management 2-vuotiaille tammoille. Sen voitti Lucas Wallinin valmentama ja Ruotsissa asuvan norjalaisen Kjell Andersenin sukutamma Climatic Hanover (Walner – Crucial, Father Patrick). Marylandin (Chapter Seven) sisko maksoi 725 000 dollaria viime syksynä Harrisburgissa.Myös se lähti etenemään loppukaarteessa ja tuli maalisuoralle rinta rinnan Nancy Takterin tallin City Of Lightin (Chapter Seven) kanssa. Sitten Climatic Hanvover sanoi muille varsoille “hi hi” ja veti eroa lähes kolme mittaa. Voittoaika oli 09,9.Scott Zeronin ajama City Of Light oli kakkonen ja Melanderin tallin Blue Ranger (In Range) kyydissään Dexter Dunn kolmas. Niiden tulos oli 10,2.Vanhemmille hevosille oli tarjolla 200 000 dollaria palkintorahaa Caesars Trotting Classic -lähdössä. Puolet siitä nappasi kakkossuosikki On To Norway (Muscle Massive), joka kiersi John de Longin ajamana pään mitan johtoon maalisuoran auetessa.Maalissa eroa oli puolitoista mittaa ajalla 09,3. Hirmuisen kirin kehittänyt jättiyllättäjä Christopher Beaverin Gimpanzee Dancer (Gimpanzee), Takterin French Wine (Bar Hopping) ja Burken toinen hevonen Antognoni S (Father Patrick) olivat kolme seuraavaa samalla ajalla 09,4.Nelivuotias ruuna On To Norway on uskomattoman hienon uran tehnyt ravuri. Sillä on kahden viime vuoden statistiikassa 36 starttia, joista 33 voittoa ja 3 kakkosta. Se on kilpaillut Ron Burken valmennustallista huhtikuusta 2025, eikä ole koskaan erehtynyt kahden parhaan joukosta.John de Long on ajanut On To Norwayllä 29 lähtöä, eikä ole hävinnyt yhtäkään. Yannick Gingrasin viidestä ohjastuksesta kaksi on päättynyt kakkossijaan. Ruunan omistaa Burken kimppatalli.