On The Norway ravuri
On The Norway on voittanut urallaan jo 33 kertaa.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Zephyr Kemp otti vuoden viidennen ykkösen Harrah’s Hoosier Parkista

Ruotsalaisvalmentajille kolmoisvoitto 2-vuotiaiden ravitammojen 285 000 taalan kisassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Zephyr Kemp
Climatic Hanover
On To Norway
Harrah’s Hoosier Park
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi