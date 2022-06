Önas Prince on näyttänyt luokkansa – "Elitloppetin finaali jäi harmittamaan"

Tarkka kilpailuttaminen, 31 starttia ja 21 voittoa, on tuonut Önas Princelle jo lähes 9 miljoonan kruunun tienestit. Lisää menestystä on tulossa eliittilähdöissä.

Önas Prince on Chocolatierin poika. Emä Sobra ei häikäissyt kilparadoilla, mutta siitosura on alkanut loistavasti, kiitos Önas Princen.

”Kasvattaja Tomas Jonsson soitti minulle ja suositteli Önas Princeä. Se oli myös ilmoitettu huutokauppaan, mutta se jäi pois sieltä. Pääsimme kasvattajan kanssa sopimukseen, ja hevonen tuli meille”, valmentaja Per Nordström taustoittaa.

Önas Prince aloitti uransa jo 2-vuotiaana. Avausstartissa tuli voitto Kalmarissa. 3-vuotiskaudella tuli 7 voittoa. Kriteriumkarsinnan ykkönen tuli ajalla 13,3a/2640 metriä, Manny Muscle oli kakkonen. Finaalissa ori jäi palkintosijojen ulkopuolelle.

Nelivuotiskausi oli mahtava. Önas Prince kilpaili viime vuonna 14 kertaa, voitti 12 lähtöä ja tienasi lähes 7 miljoonaa kruunua. Kevään Kungapokalen oli ensimmäinen miljoonavoitto. Sprintermästarenin finaalissa ykkönen tuli ajalla 09,8a/1609 metriä. Ruotsin Derbyssä tuli kakkossija. Calgary Games voitti, mutta San Moteur jäi taakse. Marraskuun Breeders’ Crownissa ori nappasi 1,6 miljoonan kruunun ykkösen.

”Hevonen oli todella hyvä jo 3-vuotiaana ja vielä parempi 4-vuotiaana. Sprintermästarenin voitto tuli johtavan rinnalta.”

Tämän vuoden ensimmäinen voitto tuli Paralympiatravetin karsinnassa. Nordström ei ilmoittanut hevostaan finaaliin, vaan keskittyi Elitloppetiin. Solvallassa tuli karsinnassa kolmossija, finaalissa loppukaarteen laukka vei hyvän sijoituksen.

”Elitloppetin finaali jäi harmittamaan. Hevonen löi polviinsa ja laukkasi sen vuoksi. Sitä ei ollut tehnyt koskaan aikaisemmin. Uskon, että ravia mennessä Önas Prince olisi ollut ykkönen tai kakkonen. Kouvolassa laitamme hevosella polvisuojat.”

”Önas Princessä ei ole mitään heikkouksia. Se on voittanut keulasta, johtavan rinnalta ja myös takaa. Luulen, että selkäreissulla se on parhaimmillaan.”

”Lentokuljetus on tietysti hevoselle ensimmäinen. Emme tietenkään tiedä, miten se suhtautuu siihen. Mutta vaimoni Emma on hevosen mukana, ja Önas Prince luottaa häneen.”

Per Nordström on määrätietoisella työllä noussut valmentajien eliittiin Ruotsissa. Hänet valittiin vuoden valmentajaksi 2021. Nordström on harvoin nähty vieras Suomessa.

”Kouvolaan tulen ensimmäistä kertaa. Itse asiassa en ole ajanut Suomessa kuin Torniossa ja Rovaniemellä. Se tapahtui joskus 1990-luvulla. Olen kuullut paljon Kouvolan vieraanvaraisuudesta. Sieltä on oltu tosin hyvin yhteydessä järjestelyjen suhteen.”