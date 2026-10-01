10,9-aikainen Dream Combo muutti Raaheen – ”50 vuotta Pekan kanssa yhteistyötä tehneenä, täytyy miehen sanaan luottaa"

Raahelainen Jukka Mämmelä on ostanut yli 81 000 euroa ansainneen Dream Combon Pekka Korven Star-Racing Oy:ltä. Pitkäaikaiset kaverukset sopivat kaupoista viime viikolla.”Pekka soitti iltasella aika myöhään, että tallin vanhempien kilpahevosten lukumäärää pitäisi saada hiukan pienemmäksi. Dream Comboa hän tarjosi minulle, ja seuraavana päivänä vastasin ostavani hevosen. Magic Schermer sattui vielä sopivasti olemaan viime lauantaina startissa Teivossa. Dream Combon sai kyytiin samalla reissulla”, Mämmelä taustoittaa.”Näkemättä ostin sen, mutta 50 vuotta Pekan kanssa yhteistyötä tehneenä, täytyy miehen sanaan luottaa”, hän lisää.Urallaan 64 starttia juosseen Dream Combon statistiikka on 4–4–7. Kulunut kausi 10,9-aikaisella oriilla on sujunut 11 ajetun startin jälkeen voitoitta. Kilpaa Dream Combo on juossut viimeksi toukokuun lopulla Vermossa.”Minun mieleinen hevonen. Toimiva, mutta sopivan terävä ori, eikä liian isokokoinen”, Mämmelä sanoo.Dream Combon mahdollista aloitusstarttia uusista käsistä suunnitellaan loka-marraskuun taitteeseen.”Marraskuun alussa Kaustisella oli ainakin passeli pronssidivisioonakarsinta tarjolla. Pekka sanoi, että Dream Combo on tavannut tauolta tarvita muutaman terävän hiitin henkien aukaisemiseksi”, Mämmelä suunnittelee.