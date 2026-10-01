Dream Combo on kilpaillut läpi uransa Pekka Korven treenistä.
Dream Combo on kilpaillut läpi uransa Pekka Korven treenistä.Kuva: Pekka Salonen
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10,9-aikainen Dream Combo muutti Raaheen – ”50 vuotta Pekan kanssa yhteistyötä tehneenä, täytyy miehen sanaan luottaa"

Mahdollista aloitusstarttia kaavaillaan loka-marraskuun taitteeseen.
Julkaistu
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Jukka Mämmelä
Dream Combo
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