Porin St. Legerin jälkimainingit –12,4 ei sittenkään maailmanennätys

Euroopan raviliiton UET:n ja Svensk Travsportin ylläpitämän ME-listan mukaan Massimo Hoistin tulos 12,4 olisi ollut myös maailmanennätys 2400–2999 metrillä volttilähetyksellä 1000 metrin radoilla. Aikaisempi ennätys listalla oli italialaisen Socrate Laserin vuonna 2016 juoksema 12,7.Todellisuudessa ainakin Daniel Redénin valmentama Vae Victis Club on juossut 2660 metrin voltin 1.8.2020 Rättvikissä kovempaan voittoaikaan 12,3.ME-tiedon paikkaansapitämättömyydestä uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.Uutista päivitetty 19.10. klo 10.30.