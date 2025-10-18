Massimo Hoist St Leger 2025
Massimo Hoist on Porin St. Legerin juhlittu sankari toista vuotta peräkkäin. Kuva: Nelli Saari
Uutiset

Porin St. Legerin jälkimainingit –12,4 ei sittenkään maailmanennätys

Massimo Hoist luultiin parantaneen oman SE-tuloksensa lisäksi Porin St Legerissä myös maailmanennätystä, mutta se ei pidä paikkaansa.
Julkaistu
