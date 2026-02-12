12,9-aikainen Miss Fearless vaihtoi valmentajaa – "Samalla sain hevosen vähän lähemmäksi itseäni"

Viime kauden Seppo Suurosen tallin väreistä kilpaillut Miss Fearless on siirtynyt Orimattilaan Timo Korvenheimon talliin. NPK Consulting Oy:n omistama tamma on kilpaillut urallaan 25 kertaa statistiikalla 5–1–1. Ansioita 12,9-aikaisella Miss Fearlesilla on reilut 18 000 euroa.”Timo on näyttänyt omistamani, ja Miss Fearlessin kanssa samasta emästä olevan Harem Queenin kanssa niin hyviä edesottamuksia, että ajattelin siirtää myös Miss Fearlessin hänelle. Samalla sain hevosen vähän lähemmäksi itseäni. Seppo teki myös Miss Fearlessin kanssa hyvää työtä”, NPK Consulting Oy:n edustaja Antti Mäkelä kertoo.Miss Fearlessin aloitusstartista uudelta valmentajalta ei ole vielä tarkempaa suunnitelmaa.”Antaa hevosen nyt ensiksi kotiutua uuteen paikkaansa. Ei kiirehtimällä pilata sitä, kun on hevosessa mielestäni edelleen potentiaalia”, Mäkelä sanoo.Miss Fearlessia vuotta nuorempi sisko Harem Queen on aloittanut uransa lupaavasti, kun 5-vuotias on voittanut neljästä yrittämästään kolme.