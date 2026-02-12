Miss Fearless valmentautui varsavuotensa Markku Niemisellä. Kuvassa sitä 3-vuotiaana esittelee Johanna Kyläkoski.
Miss Fearless valmentautui varsavuotensa Markku Niemisellä. Kuvassa sitä 3-vuotiaana esittelee Johanna Kyläkoski.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

12,9-aikainen Miss Fearless vaihtoi valmentajaa – "Samalla sain hevosen vähän lähemmäksi itseäni"

Miss Fearlessin aloitusstarttia uusista käsistä suunnitellaan tuonnempana.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi