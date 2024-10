13 lähdön megaravit Lappeenrantaan – starttaavat ensi torstaina jo kello 17

Iltaraveja on Suomessa totuttu ajamaan yhdeksällä tai kymmenellä lähdöllä, mutta ensi torstaina Lappee räväyttää. Arki-illan raveissa keskellä viikkoa ajetaan 13 lähtöä!

”Raveihin ilmoitettiin 193 hevosta, eli kahden lähdön verran jouduttiin karsimaan hevosia vieläkin”, radan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo aloittaa.

Kun hevosista oli tarjontaa, Lappee halusi vastata siihen ja tarjota kilpailumahdollisuuden mahdollisimman monelle. 13 lähdön megaravit starttaavat 31.10. jo kello 17.

”Saatiin Veikkaukselta ja Hippokselta lupa aloittaa ravit poikkeusaikaan, etteivät ne veny yöhön asti”, Keskitalo perustelee.

Päivän pääpeli, Toto5, starttaa 7. lähdöstä normaaliaikaan kello 19.10.

”Mahdollisista lisäpelikohteista Veikkaus tiedottaa myöhemmin”, Keskitalo mainitsee.

Hevosryntäyksen syytä hän ei osaa varmuudella sanoa.

”Palkinnot on hyvät, ja puitteita on kehuttu. Sekin voi olla osasyy, että raveissa on nyt vetovoimaa.”

Linkki Lappeenrannan 31.10. ravien lähtölistoihin