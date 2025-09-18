16 kertaa voittanut Siirin Santtu jouduttiin lopettamaan – "Jossain kohtaa vain pitää osata luovuttaa"

Petri Laineen omistama, kasvattama ja valmentama Siirin Santtu voitti uransa 46 ajetusta kilpailusta 16 kertaa ansaiten 33 900 euron tienestit. 9-vuotiaan ruunan viimeinen suoritus kilparadoilla nähtiin juhannusviikonloppuna Härmässä, jolloin sijoitus oli viides. Nyt keskiviikkona hevonen jouduttiin lopettamaan.”Vaivoja oli, joten katsoimme parhaaksi, ettei pitkitetä niitä enää pidempään. Jossain kohtaa vain pitää osata luovuttaa. Ihan hyvän kilpauran hevonen teki, mutta sillä oli omat haasteensa muun muassa lähtötohinoissa”, Laine kertoo.Petri Laineen valmennettavat ovat kisanneet kuluneen kauden aikana 17 kertaa totosijoin 4-3-1. Tallin lippua on tänä vuonna parhaiten pitänyt yllä Siirin Valtsu, joka palasi lauantaina Teivon Erilo-juoksussa kilparadoille 2,5 kuukauden tauolta sijoittuen keulasta kakkoseksi. Vuonna 2023 ravikuninkuuden Kouvolassa voittanut Parvelan Retu on ollut sivussa radoilta jo reilun vuoden.”Retu on ollut liikutuksessa koko kesän. Jossain kohtaa oli ajatuksissa, että sillä ajaisi jo syksyllä jonkun lähdön, mutta päätin siirtää tähtäimet ensi kevääseen. Oriin jalka on ihan hyvässä kunnossa, mutta annetaan sille vielä aikaa. Valtsun Teivon lähtö oli jonkinlainen koestartti ja olimme siihen tosi tyytyväisiä”, Laine sanoo tähtihevostensa kuulumisista.