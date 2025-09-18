Siirin Santtu kurkotti syksyllä 2023 Jokimaalla Toto75-voittoon ennen Kukkarosuon Kurkoa.
Siirin Santtu kurkotti syksyllä 2023 Jokimaalla Toto75-voittoon ennen Kukkarosuon Kurkoa.Kuva: Anu Leppänen
16 kertaa voittanut Siirin Santtu jouduttiin lopettamaan – "Jossain kohtaa vain pitää osata luovuttaa"

Tallikaveri Parvelan Retun kanssa tähtäimet on siirretty ensi kevääseen.
Petri Laine
Siirin Santtu
Parvelan Retu

