21 000 euron ykkönen kelpaisi: "Meillä on tosi hyvä hevonen, mut hyviä on muillakin"

Jokimaan lauantain kolmas lähtö on 2-vuotiaiden Hevosenomistajapokaali, ja lähdön voittaja on selvillä noin kello kahden aikaan.

Ennakkoon suurimpana ennakkosuosikkina matkaan lähtee Pekka Korven Dream Combo, mutta 21 000 euron ykköselle olisi muitakin ottajia.

Vähintään hyvänä haastajana viivalle ravaa kotiradan Sahara Commander ja Tommi Kylliäinen.

Valmentaja odottaa suojatiltaan paljon.

"Hevonen on juossut kolme lähtöä ja tehnyt jokaiseen tosi hyvän esityksen. Viime lähdön jälkeen mitä on ajeltu kotona, se ei ole ottanut takapakkia", Kylliäinen kertoo.

Dream Combo ja Sahara Commander ottivat yhteen viimeksi viikko sitten, tuolloin Korven hevonen tuli ulkoa ohi. Nyt hevoset starttaavat radoilta 4 ja 2.

"Pekan hevonen pääsee lähtemään sisäpuolelta, ja se on kova hevonen voitettavaksi, mutta totta kai uskon omaan. Ei tätä missään nimessä ole hävitty", Kylliäinen tokaisee.

"Meillä on tosi hyvä hevonen, mutta hyviä on muillakin. Niemisen hevonen (Callela Ellen) on myös tosi tyylikkään oloinen, pisti oikein silmään kun viimeksi katsoin sitä."

Sahara Commanderista Kylliäinen toteaa, että hevonen lähtee hyvin, mutta se on ollut aiemmissa starteissaan innokkaan oloinen, joten hän ei ole satsannut yhteenkään lähtöön.

"Olen lähtenyt tasaisesti liikkeelle, ja samoilla ajatuksilla olen lauantaista."