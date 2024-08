Virittäydy Ruunakunkkareiden tunnelmaan – 20-sivuinen erikoisliite vapaasti luettavissa

Ylivieskan ravikauden päätapahtuma on 16.–17. elokuuta ajettavat Ruunakunkkarit. Mitä kuuluu norjalaiselle tähtivieraalle Stumne Fyrille? Millaisessa iskussa on Stallonen kipparoima suomalaisjoukkue? Mitä muuta nähtävää Ylivieskassa on kuin ravit? Miten hienosti menestyvä Eija Sorvisto valmentaa hevosia? Miten pienuus ja vähentyneet resurssit käännettiin Ylivieskassa voimavaraksi ja mikä on saanut Heikki Vallin talkoilemaan radan hyväksi yli 50 vuotta? Millainen on Malja-ajon historia?

Lue Malja-ajo & Ruunaruhtinas -liite tästä linkistä!