Perttusen tallin treeniryhmän vasenta jonoa vetää: Timjan Wania ja Reijo Taskinen, perässään Orlando Madrik ja Like Your Way. Oikeaa Prima Matilda ja Tapio Perttunen, joita seuraavat Lady Cash, Bid On Princess ja E.L. Lamour. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset 3-vuotiaat Päijät-Häme: "Yllätyksiä tulee aina, suuntaan tai toiseen", tuumii konkarivalmentaja Teema: Lahden seutukunnalla ei moitita eikä pullistella omiaan.