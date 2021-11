3-vuotias He Is Viktor jatkoi tappioitta - "Ensi vuonna uskon tämän vain parantavan"

Kaustisen sunnuntairavien Toto5-pelin avauskohteena toimi enintään 3000 euroa tienanneiden lämminveristen 2600 metrin ryhmäajo.

Adalmina Buzz oli ensimetreillä nopein karauttaen kärkipaikalla, mutta luovutti vetovastuun lähdön suursuosikki He Is Viktorille 16-vauhtisen avauspuolikkaan täyttyessä. Mauri Jaara sai rauhoittaa tempon mieleisekseen keulapaikalla ja ensimmäinen tuhat mentiinkin maltillisesti aikaan 21,0. Toista rataa ilman vetoapua juossut Find Out pyrki haastamaan suosikin, muttei pystynyt ohittamaan sitä 14,5-vauhtisella päätöspuolikkaalla. Silweera oli maalissa kolmas onnistuneen reissun päätteeksi.

”Ensi vuonna uskon tämän vain parantavan, kun treenitaukoa tuli aikapaljon koelähdön jälkeen. Hyvin lapsellinen tämä vielä on, mutta vastaa kyllä loppuun asti”, Jaara kertoi radan voittajahaastattelussa.

He Is Viktorin omistaa Team Viktor Kokkolasta, jonka kimpanvetäjänä toimii Jarmo Sillanpää.

”Tosi hyvin kyllä hevonen on aloittanut ja nostaa tasoaan pikkuhiljaa. Tänään oli kuitenkin ensimmäinen autolähtö ja pitkämatka, mikä aina nostaa hieman kysymysmerkkejä, mutta hienosti se suoritti”, puhelimitse tavoitettu Sillanpää kertoo tyytyväisenä.

He Is Viktorin ura on alkanut täydellisesti, sillä kaikki sen kolme kilpailua ovat päättyneet voittoihin. Hyvät suoritukset eivät ole tulleet Sillanpäälle yllätyksenä.

”Se oli ensimmäisen vuoden minulla treenissä ja osoitti olevansa lahjakas. Saatiin se sitten Maurille treeniin, mikä oli kyllä tosi hyvä juttu. Ruukissa olosuhteet treenaamiseen ovat niin loistavat”, Sillanpää taustoittaa.

He Is Viktor tuli Team Viktorin omistukseen vuodenikäisenä.

”Minulle tuli polte saada omistukseen kunnonhevonen. Olen tykännyt aina He Is Viktorin emästä Sydney’s Starista ja sen sisaruksetkin ovat menneet hyvin, joten soitin kasvattaja Hannu Järvelle ja kysyin löytyisikö siitä myytävää varsaa. Kävin sitä kerran katsomassa yksikseni ja toisella kertaa isäukon kanssa, ja sitten päätimme kysyä Hannulta hintaa varsalle.”

”Meillä on tässä mukava porukka. Minun lisäksi omistajina ovat vanhempani ja vaimoni veli perheineen. Kaikki ovat kyllä innolla mukana harrastuksessa”, Sillanpää sanoo.

He Is Viktor jäänee nyt treenitauolle, mutta helmikuussa hevosen olisi tarkoitus palata radoille.

”Kevään koelähdön jälkeen sille tuli taukoa irtopalaleikkauksen vuoksi, joten nyt odotellaan lumikelejä joilla hevonen pääsee treenaamaan kunnolla. 5000 euroa tullut kumminkin jo rahaa sille, joten ei passaa lähteä nyt hulluttelemaan”, Sillanpää tuumii.

Matti Matinlaurin valmentama The Swede kiri 2. ulkoa kauden avausvoittoonsa päivänpääpelin toisessa kohteessa.

Elaine Laurelton hallitsi omaa koitostaan keulapaikalta maaliin asti. Heikki Astikaisen valmennettavan ohjastuksesta vastasi Riku M. Lindgren.

Niko Jokela ohjasti Kaustisella kaksi voittoa. Päivän Toto5-tolpan toi Fayette Sisu ja toinen voitoista tuli ravien kolmannesta lähdöstä Siirin Ellillä.

Päätöskohteen etevin oli Ville Pohjolan ajama Noriina. Juha Laurilan valmentaman tamman voittotulokseksi kirjattiin 29,3/2100 metriä.