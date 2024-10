Here Comes Bertil sijoittui Killerin Kuninkuusravien avoimessa 3-vuotislähdössä viidenneksi. Kuva: Anu Leppanen

3-vuotias Here Comes Bertil palasi omistajalleen – "Jostain päin on vähennettävä"

Myös 2-vuotias Ypäjä Ullari on vaihtamassa valmentajaa. Sipi Erkkilä jatkaa talvea kohti kolmen hevosen kanssa.