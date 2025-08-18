5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu ajetaan suoraan finaalina

5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa karsintojen kokoon saaminen jäi tänä vuonna yhdestä hevosesta kiinni, kun karsintoihin ilmoitettiin 15 osallistujaa. Sääntöjen mukaan ilmoitettuja tulisi olla vähintään 16, jotta karsinnat ajettaisiin.Kilpailu ajetaan suoraan finaalina lauantaina 30. elokuuta. Samalla finaalin ykköspalkinto kohoaa 15 000 eurosta 25 000 euroon.”Soittelin valmentajia, eikä yhtä hevosta näytä tulevan enää mistään. Nyt finaalien lähtöradat tulevat arvonnalla. Ilmoitetuista mukaan pääsevät kaksitoista korkeimman voittosumman omaavaa hevosta”, Killerin raviradan kilpailusihteeri Janne Jääskeläinen kertoo..5-vuotiaiden tammojen kasvattajakruunufinalistitSofia Evo / Valmentaa Pekka KorpiChristine L Garden / Jukka HakkarainenCallela Ellen / Markku NieminenViens Ici / Tero PohjolainenCaia / Hanna LepistöIcella / Hannu-Pekka KorpiExtrema / Harri KoivunenNothingcomes / Jukka HakkarainenFortnite / Harri KoivunenLady Marinet / Harri KoivunenAmanda Evo / Dimitri HedmanRosetta Frido / Antti Veteläinen