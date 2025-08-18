Sofia Evo, Santtu Raitala
Sofia Evolla on finaalin ilmoitetuista tammoista korkein voittosumma.Kuva: Anu Leppänen
5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu ajetaan suoraan finaalina

Karsintojen poisjääminen nostattaa finaalin ensipalkintoa 10 000 eurolla.
