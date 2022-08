Where Is My Mind palaa ensi viikolla pitkältä tauolta kaviourille. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset 6432 euron voittosummalla avoimeen lähtöön - taustalla looginen syy Vermon tulevan keskiviikon 8. lähtönä ravattavassa mailin ryhmäajossa nähdään viivalla yllätysnimi, kun Janne Korven valmentama Where Is My Mind osallistuu lähtöön 6432 euron voittosummalla.