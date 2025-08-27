Aarne Nyman oli Porin pitkäaikainen ratavalmentaja.
Aarne Nymania muistellaan Porin keskiviikkoraveissa

Pori toimii keskiviikon Toto65-ravien järjestäjänä. Illan aikana muistellaan Porin pitkäaikaista ratavalmentajaa Aarne Nymania.
