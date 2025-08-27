Aarne Nymania muistellaan Porin keskiviikkoraveissa

Aarne Nyman kuului suomalaisten ravivalmentajien pioneereihin. Pori oli hänen raviuransa päänäyttämö. Rata oli 1960-luvun lopulta ykkösareena uusine ravintokatsomoineen ja valmennustalleineen..“Muistan, että olin kolmannella luokalla koulussa, kun muutimme Poriin. Olin varmaan jotain 10-vuotias silloin. Jatkoin Porissa sitten valmentajanakin, ja lähdin sieltä Turkuun 1978. Samoihin aikoihin isä muutti Teivoon. Äiti-Anjalla on edelleen uskomaton numeromuisti, hän osaisi sanoa vuosiluvut aivan tarkasti. Äiti muisti myös, että vanha katsomo oli palanut edellisenä päivänä, kun saavuimme Poriin”, Aarne Nymanin poika Hannu Nyman kertoo..Aarne Nyman kohosi menestyksekkään valmennusuran lisäksi suosituksi lainaohjastajaksi. Hän nousi tuhannen voiton kerhoon toisena suomalaisena vuonna 1976. Tuomo Mäkelä oli ensimmäinen, hänen alkuvuosiensa voittomäärä perustui arvioon, mutta Nyman piti kirjaa kaikista ajamistaan starteista. Hän ohjasti kaikkiaan 1501 voittoa. 1970-luvun alussa Nyman voitti Suomen ajajaliigan viisi kertaa ja Porin ajajaliigan vuosikausia. Hän edusti Suomea Ajajien EM-kilpailuissa kolme kertaa ja MM-kisoissa kerran. Hän voitti myös Rommessa 1976 järjestetyn Charlie Mills -ajajakilpailun..“Jos jotain erityistä voittoa mietin, jonka isäni saavutti, niin ehkä kovin juttu on se, kun Minipinko juoksi Solvallassa ensimmäisen voiton 1969. Se oli myös ensimmäinen Suomessa valmennettu hevonen, joka otti ykkösen Solvallassa. Toki Suurmestaruus ja monet muut ovat mielessä, samoin kansainväliset ajajakisat, EM-kilpailut ja Charlie Mills Trot ovat isoja asioita.”.Aarne Nyman korosti aina hevosen merkitystä ravikilpailuissa, ja totesi, että ajajan osuus lopputulokseen on parhaassakin tapauksessa 30 prosenttia. Arska Nyman muistetaan sanavalmiina ja tyynenä keskustelijana..“Rauhallisuus oli se luonteenpiirre, joka leimasi isääni. Hänellä ei ollut koskaan kiire mihinkään. Muistan, kun joku sanoi hänelle, ”ettei kerkiä joka paikkaan”, niin isän oli tapana vastata, että ”joka hommaan menee oma aikansa.”.Aarne Nyman toimi Porin jälkeen valmentajana ja ulkoalueiden hoitajana Teivossa. Hän palasi takaisin Poriin viettämään eläkepäiviä ja kuoli 82-vuotiaana vuonna 2011..”Haluan kiittää Porin ravirataa ja Tommi Lähdekorpea, että radan menestysihmisiä muistetaan tällaisilla järjestelyillä. Keskiviikkona on tulossa paikalle monia tuttuja muistelemaan isääni”, Hannu Nyman toteaa..Aarne Nymanin muistoajo on ravien 8. lähtö, avoin lämminveristen maili.