Above From De Hess yllätti Linnunlahdella

Joensuun Linnunlahdella hyvässä talvisäässä ajettu sunnuntain Toto5-kierros äityi vaikeaksi. Yksi rivin potintekijöistä oli kolmatta kohdetta lähes alusta loppuun johtanut Above From De Hess, joka täräytti kiihdytyksessä keulaan, mistä koko lähdön vähiten pelatulla hevosella myös ennakkoluulottomasti ajettiin. Suosikki Benobi Zet ilmestyi ajoissa Above From De Hessin rinnalle, mutta tämä vastasi maaliin asti ja voitti oikein varmasti.

Hevosta ajanut Jarkko Kervinen oli saanut valmentaja Juhani Mantsiselta selvät ajo-ohjeet. "Hän sanoi, että kokeillaan ajaa vapaalta radalta. Hevonen lähti hyvin ja saatiin keula pidettyä. Loppusuoran alussa kun vetäisin pallot korvista, niin tamma sai itsevarmuuden tekemiseen."

Valmentaja Mantsinen sanoi lähdön jälkeen odottaneensa tammalta hyvää panosta päivän kilpailusta. "Oli ihan kovat odotukset. Hevosta on nyt treenattu vähän aktiivisemmin", Mantsinen perusteli.

Lisää Joensuun raveista keskiviikon Hevosurheilussa.

Toto5-voittajat, peliosuus ja rivin arvo:

T5-1: 3 Chocolette, 18,04 %, 3,70 €

T5-2: 1 Veräjän Vartija, 2,12 %, 93,40 €

T5-3: 3 Above From De Hess, 2,45 %, 1468,60 €

T5-4: 10 Wonder Of You, 40,64 %, 3304,36 €

T5-5: 3 Fu King Fab Press, 28,33 %, 3776,41 €