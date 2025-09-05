Uutiset
Adressi kerää nimiä suomenhevosen liputuspäivän virallistamiseksi
Lauantaina 6.9. vietetään suomenhevosen päivää.
Hevosalan kattojärjestöt Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto suosittavat, että Suomen lippu vedetään salkoon lauantaina 6.9. suomenhevosen kunniaksi.
Eduskunnan hevosystävien seuran entinen puheenjohtaja Jari Myllykoski on avannut adressin suomenhevosen virallisen liputuspäivän puolesta. Liputuspäiväesityksellä halutaan kunnioittaa suomenhevosen merkitystä itsenäiselle Suomelle.
Ehdotuksen tavoitteena on juhlistaa suomenhevosen ensimmäistä virallista liputuspäivää 6.9. ensi vuonna.