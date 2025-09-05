Liput liehuvat lauantaina suomenhevosen kunniaksi.
Adressi kerää nimiä suomenhevosen liputuspäivän virallistamiseksi

Lauantaina 6.9. vietetään suomenhevosen päivää.
Hevosalan kattojärjestöt Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto suosittavat, että Suomen lippu vedetään salkoon lauantaina 6.9. suomenhevosen kunniaksi.

Eduskunnan hevosystävien seuran entinen puheenjohtaja Jari Myllykoski on avannut adressin suomenhevosen virallisen liputuspäivän puolesta. Liputuspäiväesityksellä halutaan kunnioittaa suomenhevosen merkitystä itsenäiselle Suomelle.

Ehdotuksen tavoitteena on juhlistaa suomenhevosen ensimmäistä virallista liputuspäivää 6.9. ensi vuonna.

Adressi liputuspäivän puolesta.

