Ähkystä toipunut Sahara Commander siirtyi Christa Packalénille – "Nyt pirteässä kunnossa"

Syksyllä ähkyn vuoksi tauolle jäänyt Sahara Commander on siirtynyt Christa Packalénin valmennustalliin Hollolaan. Viime kuukaudet hevonen asusti osaomistajansa Mikko Talsin tallissa Virolahdella.”Tommi (Kylliäinen) kun lopetti valmentamisen, ajattelimme Christan olevan hyvä vaihtoehto valmentajaksi. Maanantaina hevonen siirtyi Hollolaan”, osaomistaja Lasse Talsi kertoo.Uransa kaikki 36 starttia Tommi Kylliäisen treenistä juosseen Sahara Commanderin voittosumma on reilut 105 000 euroa. Talsi kertoo odottavansa näkevän Sahara Commanderin seuraavan kerran radoilla toukokuussa.”Hevonen on nyt pirteässä kunnossa, ja Christa saa tiiminsä kanssa alkaa rakentamaan sille pohjia 6-vuotiskautta varten”, Talsi toteaa..Sahara Commander siirtyi Viikin kautta osaomistajalleen – ”Onneksi ei tarvinnut leikata”