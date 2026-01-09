Sahara Commander on voittanut urallaan kahdeksan kertaa.
Uutiset

Ähkystä toipunut Sahara Commander siirtyi Christa Packalénille – "Nyt pirteässä kunnossa"

Starttaamista Sahara Commanderin kohdalla suunnitellaan vasta keväällä.
Julkaistu
Sahara Commander
Lasse Talsi

