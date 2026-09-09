Teivo
Teivossa ajetaan ensi viikon tiistaina Kriteriumin karsinnat.Kuva: Emma Willman / Kuninkuusravit
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Kaavoittajat jalkautuivat Teivoon, ravien turvallinen läpivienti arveluttaa tulevaisuudessa

Ylöjärven kaupungin kaavoitusyksikön edustajat vierailivat viime viikolla tutustumassa Teivon varikkoalueeseen.
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Teivo
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