Kaavoittajat jalkautuivat Teivoon, ravien turvallinen läpivienti arveluttaa tulevaisuudessa

Teivon Ravirata Oy:n ja Ylöjärven kaupungin välisen uuden vuokrasopimuksen mukaan Teivo luopuu vuodenvaihteessa huomattavasta osasta varikkoaluettaan. Kaksi ratatallia puretaan, ja käytöstä poistuvat lisäksi ylävaljastuskatokset ja niin sanottu metsälenkki..Pirkanmaan raviaktiivien keskuudessa on kasvanut huoli, miten raveja voidaan vuodenvaihteen jälkeen turvallisesti järjestää. Varikko käy ahtaaksi kuljetuskalustolle, ja valjastuskatokset vähenevät. Metsälenkin poistuminen lisää väistämättä liikennettä kaviouralla ja kohtaamisia jo valmiiksi ahtaassa kokoontumisringissä, jossa hevoset vaihdetaan valmentajilta ohjastajille..Ylöjärven kaavoittajat jalkautuivat viime viikolla tallinmäelle, missä he tapasivat ammattivalmentaja Markku Niemisen, harrastajavalmentaja Sami Ketolan ja Teivon raviradan toimitusjohtajan Kaisa-Leena Ahlrothin..Vuosi sitten syksyllä Tampereen Ravirata Oy:n puheenjohtaja Jukka Heiskala toivoi Hevosurheilussa, että ainakin yläkatokset saisivat jatkoaikaa, koska asuntorakentaminen ei ole heti alkamassa. Nyt kaavoittajien viesti oli kuitenkin selvä: kun alueet on luovutettu 31.12.2026, Ylöjärven hallintaan siirtyvät alueet eivät ole enää ravien eikä ylipäätään hevosten käytössä..Kaisa-Leena Ahlroth ei koe asiaa näin ehdottomana..”Neuvottelimme viimeksi maanantaina Heiskalan kanssa epävirallisesti Ylöjärven kaupungin ylimmän johdon kanssa, ja keskustelua jatketaan hyvässä hengessä ja yhteistyössä. Tuloksista informoidaan jossain vaiheessa joko yhdessä tai erikseen”, hän lupaa..”Ylöjärven päässä oltiin kiitollisia, että Markku Niemisen tasoinen valmentaja käytti asiaan aikaansa ja toi erittäin rakentavia ehdotuksia. Niitä lähdettiin mielellään työstämään.”.Ahlroth ei näe ravien turvalliselle järjestämiselle Teivossa esteitä..”Muutos on meille kaikille iso asia, ja nyt kun se alkaa konkretisoitua, se ymmärrettävästi pohdituttaa. Mutta se on myös kulttuuriasia. Meidän kaikkien pitää oppia uusia toimintamalleja.”.Markku Nieminen ei ole ihan yhtä luottavainen..”Teivon varikko on jo valmiiksi huonosti toimiva, ja jos verryttelyajoa varten pitää ruveta ajamaan keskikentälle ahtaan kokoontumisringin ohi ja kahteen suuntaan lämmittelevien hevosten välistä, vaaratilanteita syntyy varmasti. Myös ahtaus tulee olemaan huomattava ja kuljetuskaluston paikoitus ongelma”, hän maalailee.