Ahonen kuntoutunut pahasta kolarista - Mr Reddington nappasi uransa toisen Toto75-voiton

Juha-Pekka Ahonen on kokenut ylä- ja alamäkeä raveiurheilun parissa. Hän loukkaantui kesken kilvanajon kolarissa Porissa 2.11.2019, ja joutui olemaan pitkään poissa kilparadoilta. Joensuussa oli Ahosen juhlapäivä, kun Mr Reddington kiersi 5. ulkoa 1300 metrin kirillä vakuuttavasti koko porukan ohi Toto75-sankariksi.

Mr Reddington on kilpaillut koko vuoden hienossa iskussa, mutta hevosen lähtöpaikat ovat monesti torpedoineet ruuna mahdollisuudet taistella ihan ykkösrahoista. Joensuussa hevonen pystyi huippusuoritukseen, ja sopivalla 2600 metrin matkalla urhea työmies oli selityksittä kilpakumppaneitaan numeroa parempi.

“Lähdin tähän kisaan hyvillä mietteillä, sillä meillä oli kerrankin inhimilinen lähtöpaikka“, Juha-Pekka Ahonen kommentoi. “Se oli tiedossa, että kiertämistä tulee, mutta tämä on hevonen, joka pystyy tekemään töitä menestyksen eteen. En miettinut, tuleeko liian pitkä kiri vai ei, vaan pakko oli lähteä pitämään vauhtia. Se on tämän hevosen parhaita etuja, ja sitä yritettiin käyttää hyödyksi.”

Välillä näytti, että Downshifter karkaa kirissä muilta, mutta sen askel alkoi painamaan maalisuoran alussa. Samaan aikaa Ahoselle tuli makea vesi suuhun.”

“Viimeisessä kaarteessa oli hyvä fiilis. Hevosella paljon voimia tallella. Se oli matkalla parijonossa jopa laiska, mutta kun tultiin loppua, se terävöityi kaiken aikaa. Edellisestä startista oli aikaa, ja kun hevonen oli saanut vain hiljaista liikuttelua starttien välissä, se oli matkalla normaalia laiskempi. Hyvin se tuli loppuun saakka.”

Mr Reddington on Ahosen oma kasvatti, joten se on hänelle tavallistakin tärkeämpi kaveri. Aluksi ruuna oli vaikean ajettavan maineessa, mutta nykyään sillä pystyy ajamaan hyvin myös parijonosta.

“Meillä on hyvä kimppa. Muut katselee kotona, kun minä käyn raveissa. Mr Reddington on hyvinkin tärkeä, kun se on oma kasvatti. Alusta saakka on painettu hommia, että ollaan päästi kovien nimien joukkoon. Nyt saatiin toinen Toto75-voitto, kuten muillakin aikaisemmilla hevosillani. Toivottavasti Mr Reddington ottaa joskus vielä kolmannen.”

Omasta kuntoutumisestaan Ahonen oli hyvillään, sillä alku sairaalan sängyssä oli äärimmäisen hankala murtumien ja kipujen kanssa.

“Ihan hyvää kuuluu nyt, olen kuntoutunut mukavasti, ja viime kesänä pystyin jo tekemään lähes normaalisti hommia. Toivottavasti tulevana kesänä vielä enemmän.”

Get Involved otti yllätyshopeaa, ja Kyle Web kiersi väkevästi viimeiselle totosijalle.