Aika velikulta – ”Jonkun muun taluttamana se on nöyrä”

Vonkari on salolaisen Juha Lindroosin ensimmäinen hevonen, ja mies innostui lajista vasta juuri ennen hevoskauppoja. Vonkarin lempeä veijarimaisuus ja leikkimielisyys hurmasivat Lindroosin.

”Se on niin hauska kaveri, aina on edelleen sellaista pientä jekkuilua kanssani. Jonkun muun taluttamana se on nöyrä, mutta kun minä talutan, tykkää se pelleillä. Vonkari on vähän vekkulipoika, ja tykkään siitä”, hän hymyilee.

Miten hän päätyi Vonkarin omistajaksi? Ja kenen hieman erilaisia oppeja Vonkarin treenissä toteutetaan?

Mitkä ovat ne ratkaisevat tekijät, joilla ori on kääntänyt laukkamerkinnät ykkösiksi ja kakkosiksi? Vonkarin seuraavaa koitosta voi seurata vaikka livenä, sillä se starttaa Superlauantaina Turussa.

Jukka-Pekka Hukkaselle vuosi 2021 on ollut antoisa. Hänen valmennettaviensa vuoden tienestit ovat nyt yhteensä yli 167 000 euroa, mikä miehen ylivoimainen ennätys. Planbee voitti kriteriumin ja Hambon, ja nyt myös osakasvatti Raven on noussut kovaan lentoon. Kuinka Ravenia treenataan? Miten se saatiin ravaamaan paremmin? Miksi Hukkanen kuvailee sen olevan kuin amerikkalainen jalkapalloilija?

Uutisissa kerromme muun muassa ruotsalaisten kasvattajien jakolinjasta sen suhteen, mitkä varsat hyväksytään Ruotsissa syntyneiksi ja Veikkauksen uuden tappiorajan merkityksestä ravipelaamiseen.

Mukana totuttuun tapaan myös lähtölistat ja vihjeet loppuviikon raveihin aina lauantaihin asti.

Kiinnostuitko? Hevosurheilu palvelee sekä printti- että digiversiona.

Digilehden voi lukea missä päin maailmaa tahansa. Kätevästi digilehteä lukemaan pääsee lataamalla Hevosurheilun Apin sovelluskaupasta. Palveluun kirjaudutaan asiakasnumerolla, joka löytyy paperilehden osoitetiedoista postitoimipaikan jälkeen tai tilauslaskustasi (kirjoita asiakasnumero ilman ensimmäisiä nollia). Postinumero toimii salasanana.

Tilaa lehti täältä.