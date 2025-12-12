Äimärautiolla ravataan lauantaina raikkaassa talvisäässä – "Nyt radalle ajetaan uutta pintaa"

Lämpöasteet ja vesisateet ovat pitkin syksyä vaikeuttaneet ratamestareiden arkea, mutta nyt kelit ovat ainakin toistaiseksi kääntyneet läpi Suomen pakkaselle.

Lauantaina Toto75-raveja isännöivällä Oulun Äimärautiolla ravit ajetaan noin kymmenen pakkasasteen lukemissa.

”Raitis on ilma, kun meinaa vähän tuullakin. Torstaihin asti meillä oli nollakeli, joten lauantaina luvassa on lumen- ja hiekansekainen talvirata”, ratamestari Markku Järvelä kertoo.

”Hokkia joutuu laittamaan hevosille alle. Lunta on jo joku sentti varikonkin puolella”, hän lisää.

Aiempina vuosina Oulussa ollaan usein jo tässä kohdin vuotta päästy kisaamaan jääpolanneradalle, mutta tänä vuonna radan jäädytys saa Äimärautiolla odottaa vielä ainakin hetken.

”Keskiviikko-torstai välisenä yönä piti alun perin tulla 14 senttiä lunta, jolloin rata oli tarkoitus jäädyttää. Ei lunta kuitenkaan tullut senttiä enempää ja keskiviikkoiltana satoi vielä vettäkin. Nyt radalle ajetaan uutta pintaa lauantaita varten”, Järvelä sanoo.

Oulun Toto75-kierroksella jackpot-rahaa jaetaan reilut 23 500 euroa.