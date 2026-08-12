Meadowlands on toiminut The Hambletonianin järjestäjäratana vuodesta 1981 lähtien. Ensi vuonna legendaarinen kilpailu saatetaan kuitenkin järjestää jossain muualla.
Meadowlands on toiminut The Hambletonianin järjestäjäratana vuodesta 1981 lähtien. Ensi vuonna legendaarinen kilpailu saatetaan kuitenkin järjestää jossain muualla.Kuva: Totofoto, Lisa Photo
Uutiset

Ajettiinko viikonloppuna viimeinen The Hambletonian Meadowlandsissa?

Legendaarisen kisan jatkuminen legendaarisella areenalla näyttää tällä hetkellä erittäin epätodennäköiseltä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Meadowlands
The Hambletonian
The Hambletonian Society
Jeff Gural
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi