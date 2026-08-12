Ajettiinko viikonloppuna viimeinen The Hambletonian Meadowlandsissa?

Huoli The Hambletonianin tulevaisuudesta heräsi jo syksyllä 2024, kun Meadowlandsin radan pomo Jeff Gural, 84, ilmoitti, ettei käytä etuoikeutta tehdä sopimus kilpailun järjestämisestä vuosina 2027–29.Gural perusteli haluttomuuttaan sitoutua sillä, että hänen voimakkaasti ajamastaan hankkeesta saada kasinot New Jerseyn osavaltion pohjoisosan suurille hevosareenoille Meadowlandsiin ja laukkarata Monmouth Parkiin ei tehdä päätöksiä ennen kuin marraskuun 2026 välivaaleissa.Paikallinen North Jersey -nettimedia uutisoi viime viikon torstaina, että osavaltion hallinnossa oli äänestetty aiheista, joihin välivaaleissa haetaan kansalaisten mielipidettä. Kasinoiden perustamishanke ei saanut edustajilta riittävää 60 prosentin kannatusta, joten se pyyhittiin pois välivaalien asialistalta.Poistamiseen vaikutti kasinokaupunki Atlantic Cityn voimakas lobbaus hanketta vastaan. Atlantic City sai yksinoikeuden kasinotoimintaan New Jerseyn osavaltiossa kansanäänestyksen tuloksena vuonna 1978. Myös Trump-yhtiöillä oli useita kasinoita kaupungissa, mutta ne on myyty, suljettu tai purettu 2010-luvulla.Hanke kasinoista muualle New Jerseyn alueelle on äänestetty nurin kerran aiemmin. Sitä voidaan yrittää saada uudestaan ensi vuoden tai seuraavan vuoden välivaaleihin, mutta mitään takuuta ei ole, että se yltäisi 60 prosentin kannatukseen silloinkaan..Meadowlandsin johtaja Jeff Gural on monessa yhteydessä korostanut medioille, että rata kannattaa huonosti ja että ilman kasinoa se suljetaan tai myydään.On täysin epävarmaa, saadaanko positiivinen kasinopäätös ennen kuin Gural ehtii toteuttaa uhkauksensa. Jos rata myydään, kukaan ei voi tietää, jatkaako uusi johto Guralin linjalla painostusta kasinohankkeen toteutumiseksi.Gural on käyttänyt miljoonia dollareita Meadowlandsin tukemiseen. Viime vuosina hän on vaatinut alueen hevosenomistajia ja kasvattajia avustamaan Meadowlandsin sponsoroimien lähtöjen palkintoja, jolloin radan osuus palkintotason säilyttämisessä on vähentynyt. Kuitenkin nykytilanne on se, että naapuriosavaltio New Yorkissa tavallistenkin lähtöjen palkintopotit ovat kaksin–kolminkertaisia Meadowlandsiin verrattuina.Kun Gural kieltäytyi jatkosopimuksesta, The Hambletonian Society vastasi siihen julistamalla avoimen haun Hambon järjestämisestä 7/8-mailin ja mailin pituisille radoille. Muilta kuin Meadowlandsilta vaadittiin vähintään kolmen vuoden sopimus. Yhdistys kannusti Meadowlandsia hakemaan järjestämisoikeutta vaikka lyhyemmällä jaksolla.Hakemuksia tuli kolmelta radalta Hoosier Parkilta Indianassa, Woodbine Mohawk Parkilta Ontariossa ja Meadowlandsilta, kaikki kolmeksi vuodeksi.Hambletonian Societyn hallitus on kesän ajan käsitellyt hakemuksia, ja niistä äänestetään tämän viikon lopulla..MeadowlandsMeadowlands avattiin syyskuussa 1976. Hambo on ajettu siellä vuodesta 1981 lähtien.Kiinteistösijoittajana miljardiomaisuuden hankkinut Jeff Gural tuli Meadowlandsin radan johtajaksi solmittuaan 30-vuotisen leasing-sopimuksen vuonna 2011. .Hambo-päivän lähdöt olivat pohjoismaista ilotulitusta, suomalaisen Matts Sjöblomin kimppahevosille "tuli taaloja ovista ja ikkunoista".Marcus Melander voitti vihdoin Hambon, Apex turpakarvan mitan edellä Big Rangeria maalissa