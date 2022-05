Akaasialle jälleen tammavarsa – ”Muut saavat keksiä nimen”

Kurikkalaisen Ari Oja-Nisulan omistama Akaasia varsoi ensimmäisen kerran viime keväänä. Urallaan 267 220 euroa tienanneen tamman ensimmäinen jälkeläinen kantaa nimeä Fraasia. Myös viime viikolla syntynyt varsa on esikoisen tavoin tamma, jonka isä on vuoden 2006 derbyvoittaja Frans.

”Varsominen meni nyt tosi hyvin, ei ollut mitään ongelmaa”, Oja-Nisula kertoo tyytyväisenä.

Uudelle tulokkaalle ei ole vielä ehditty miettimään nimeä, mutta Oja-Nisula ei ainakaan vaivaa päätänsä asialla.

”Se on vaikeinta. Muut saavat keksiä nimen, minä en keksi”, hän nauraa.

Akaasian seuraavaa sulhoakaan ei ole vielä päätetty. Oja-Nisula kertoo kuitenkin harkitsevansa Petri Laineen kasvattamaa, omistamaa ja valmentamaa Siirin Valtsua, joka on ihastuttanut voittamalla 20 uransa 23 startista ja jäänyt ainoastaan kerran totokolmikon ulkopuolelle.

”Fransiin päädyimme kahdella ensimmäisellä kerralla, koska se oli tässä vieressä. Ja onhan siitä hyviä jälkeläisiä.”

Vuonna 2020 kilparadat hyvästellyt Akaasia voi tällä hetkellä muutenkin hyvin. Tähtitamman siirtyminen kaviourilta mammapuuhiin on sujunut moitteettomasti.

”Se on kiltti hevonen. Akaasia on tosi mukava käsitellä myös varsan kanssa. Ja varsat ovat luonteeltaan samanlaisia, yhtä mukavia.”

Tällä hetkellä Oja-Nisulan tallissa ei ole aivan Akaasian veroista juoksijaa, mutta sellaista toki etsitään jatkuvasti.

”Ostin Vikorin, joka on kolmivuotias costellolainen ruuna. Olen vasta kymmenkunta kertaa ajanut sillä. Hyvä varsa se on. En tiedä, tuleeko siitä juoksijaa, mutta ainakin se on täysijärkinen”, Oja-Nisula raportoi.

”Ja pojan (Iisakki Oja-Nisula) valmentama Luraus meni viisivuotiaiden suomenhevostammojen kauden kärkiajan 28,8ke Porissa. ”