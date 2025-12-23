Aki Antti-Roikolle Hippoksen kultainen ansiomerkki – ”Tulee sellainen tunne, että on tehnyt jotain oikein ja hevosurheilun eteen"

Tilaisuuden kohokohta oli, kun Aki Antti-Roikolle luovutettiin Suomen Hippoksen kultainen ansiomerkki.

”Aki Antti-Roiko on harjoittanut omaa menestynyttä valmennustoimintaa vuosina 1977–2018 ja ajanut omien valmennettavien lisäksi paljon lainaohjastajana. Voittoja on yli 3000, ja tunnetuin ajokki on Isla J Brave. Palkittava on pitänyt siitosoreja ja siittolaa 1980-luvulta aina vuoteen 2010 asti (Keskisen Oriasema Ylivieskassa, jolla mm. suomenhevosori Turo astui suurimman osan urastaan). Ammatillisen osaamisen lisäksi hän on räiskyvä persoona, joka on tuonut Ylivieskan raviradalle paljon näkyvyyttä”, perustelut kuuluivat.

Aki Antti-Roiko oli tunnustauksesta luonnollisesti otettu.

”Tulee sellainen tunne, että on tehnyt jotain oikein ja hevosurheilun eteen”, hän kommentoi.

Aki ohjastamien suurkilpailuvoittojen lista on vaikuttava ja kattaa molemmat rodut.

”Ravikuninkuus ja Derby taitaa olla ainoat kotimaan isot lähdöt, jotka jäi voittamatta”, Antti-Roiko pohtii.

Aktiivisuutta riitti myös Elitloppet-risteilyn perustamiseen. Tällä hetkellä pääpaino on Janita-tyttären uran seuraamisessa ja Lokkilinna-hotellissa.

”Lisäksi teen sellaisia maanviljelys- ja metsätöitä, joita saa tehdä silloin kun huvittaa”, Aki päivittää kuulumisensa.

Katso lista kaikista Keskisen gaalassa palkituista tästä linkistä!